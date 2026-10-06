강신철 국방장관 "DMZ 지뢰 제거, 사상 첫 단호한 대응… 모든 책임 북한에"

軍, 5일 MDL 이남 북한 매설 지뢰 폭파 제거… 장병 부상 사고 후 첫 실질 조치

"北 '국경선 요새화' 지뢰에 우리 전우 큰 부상… 필요한 조치 단행"

추가 작전은 합참·유엔사 상황 평가 거쳐 시행… "필요한 조치 계속할 것"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관은 6일 우리 군이 비무장지대(DMZ) 장병 부상 사고 현장에서 북한이 매설한 지뢰를 제거한 데 대해 "우리 DMZ 역사상 사실 처음 있는 일"이라며 "단호한 대응이라고 보고 있다"고 말했다.

군은 전날 사고 원인이 군사분계선(MDL) 이남에 북한이 매설한 지뢰라는 최종 조사 결과를 발표하고, 현장 일대 지뢰를 폭파 방식으로 제거했다.

강 장관은 이날 국무회의 참석에 앞서 서울 용산구 국방부 청사에서 기자들과 만나 '대응이 너무 수동적·방어적이라는 지적도 있다'는 질문에 "그렇지 않다"며 이같이 밝혔다.

강신철 국방부 장관이 지난 9월 29일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제4차 국방위원회 전체회의에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 관련한 현안 질의에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

강 장관은 "우리 전우들이 정당한 작전을 수행하다가 소위 북한이 '국경선 요새화'라는 명목으로 설치한 지뢰에 의해 큰 부상을 입은 것"이라며 "이에 우리 군이 필요한 조치를 단행한 것"이라고 했다. 이어 "모든 책임은 북한에 있다"며 "앞으로 우리 군은 우리 국가 안보를 위해하는 어떠한 행위에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

군이 MDL 이남의 북한 매설 지뢰지대에 대해 물리적 제거 작전을 벌인 것은 이번이 처음이다. 이번 작전은 DMZ 북한군 지뢰 폭발로 우리 장병들이 다친 데 따른 첫 실질적 대응 조치다. 군은 북한이 MDL 이남에 매설한 지뢰를 자발적으로 제거하지 않으면 추가 제거 작전을 계속하겠다고 예고했다.

강 장관은 추가 작전 시점에 대해 "합동참모본부와 유엔사가 상황을 평가하며 작전을 시행해 나갈 것"이라고 했다. 지뢰 제거 이후 후속 대응에 대해서도 "필요한 조치를 계속 해 나갈 것"이라면서 "많은 다양한 생각들을 하고 있어 여기서 말씀드리기 어렵다"고 말했다.

부상 장병들의 치료와 회복을 지원하겠다는 뜻도 밝혔다. 강 장관은 "큰 부상을 입은 우리 전우들의 빠른 회복을 빈다"며 "우리 전우들이 앞으로 회복과 치료에 집중하고 군 생활을 잘 해나갈 수 있도록 함께 하겠다"고 했다.

gomsi@newspim.com