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LG전자, 엔비디아 공급망 진입 시동…AI 데이터센터 냉각 검증 확대

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AI 핵심 요약

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  • LG전자가 14일 AI 데이터센터 냉각 솔루션 검증 위해 데모 서버·모사 칩 기반 자체 시험 체계를 구축했다.
  • LG전자는 서버 랙 수주는 부인했지만 엔비디아 기반 AI 서버 발열 조건에 맞춘 냉각 성능·신뢰성 데이터 확보로 글로벌 수주 기반을 다지고 있다.
  • HVAC 기술·액체냉각 역량을 앞세워 엔비디아 기준 충족 시 AI 팩토리 생태계 파트너로 편입돼 글로벌 빅테크 대상 수주 확대를 노리고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모사 칩·데모 서버로 실제 AI 서버 발열 환경 재현
액체냉각 성능·신뢰성 확보해 글로벌 고객사 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 솔루션의 글로벌 수주를 겨냥해 실제 AI 서버의 발열 환경을 재현한 자체 검증 체계를 구축했다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기처럼 전력 소비와 발열량이 큰 서버에도 냉각 제품을 적용할 수 있도록 성능과 신뢰성 데이터를 확보하려는 것이다.

LG전자는 서버 랙 생산이나 수주 추진에는 선을 그었지만, 업계에서는 엔비디아 기반 AI 서버와 글로벌 빅테크의 기술 조건에 맞춰 냉각 솔루션을 검증하는 작업에 본격적으로 들어간 것으로 보고 있다.

◆ 데모 서버·모사 칩으로 냉각 성능 검증

14일 업계에 따르면 LG전자는 AI 데이터센터(AIDC) 냉각 솔루션을 시험하기 위해 실제 서버와 유사한 데모 서버와 모사 칩을 개발해 활용하고 있다.

모사 칩은 실제 그래픽처리장치(GPU)를 장착하지 않고도 AI 서버가 가동될 때 발생하는 열과 전력 사용 조건을 재현하는 시험 장치다. 이를 통해 냉각수의 온도와 유량, 서버 부하 변화에 따른 냉각 성능을 반복적으로 점검할 수 있다.

AI 서버용 GPU는 가격이 비싸고 제품 확보도 쉽지 않다. 냉각 제품을 시험할 때마다 실제 GPU를 사용할 경우 비용 부담이 크고 시험 조건을 일정하게 유지하기도 어렵다. 모사 칩을 활용하면 실제 GPU 없이도 정해진 발열 조건을 반복적으로 구현해 제품별 성능 차이와 이상 여부를 확인할 수 있다.

앞서 LG전자 생산기술원(PRI)이 엔비디아의 차세대 AI 가속기 '베라 루빈' 기반 컴퓨트 트레이 규격에 맞춘 AI 서버 랙 시제품을 개발하고, 신뢰성 평가를 거쳐 수주와 양산을 추진할 것이라는 보도가 나온 바 있다.

서버 랙은 GPU가 장착된 컴퓨트 트레이와 전원, 네트워크, 냉각 설비 등을 하나의 시스템으로 구성한 장비다.

이에 대해 LG전자는 "AIDC 냉각 솔루션의 효율과 신뢰성을 검증하기 위해 실제와 유사한 데모 서버와 모사 칩 등을 개발해 활용하고 있다"면서도 "AI 서버 랙 수주나 양산을 추진한다는 내용은 사실과 다르다"고 밝혔다.

[AI 이미지=김정인 기자]

◆ 서버 랙 사업 아닌 냉각 솔루션 수주 기반 구축

업계가 주목하는 대목은 모사 칩 개발 자체보다 LG전자가 실제 AI 서버와 유사한 시험 환경을 자체적으로 구축했다는 점이다.

AI 데이터센터용 냉각 제품은 범용 제품을 그대로 공급하기 어렵다. GPU의 소비전력과 발열량, 서버 랙 구조, 냉각수 온도와 유량 등 고객사의 서버 운용 조건에 맞춰 성능과 안정성을 별도로 검증해야 한다.

모사 칩과 데모 서버를 이용하면 고객사의 서버에 제품을 설치하기 전 고발열·고전력 환경에서 냉각 성능을 점검하고, 수주 과정에서 요구되는 시험 결과와 신뢰성 데이터를 미리 확보할 수 있다.

LG전자가 현재 추진하는 사업도 AI 서버 랙 자체보다는 서버 내부와 데이터센터 전체에서 발생하는 열을 처리하는 냉각 솔루션에 가깝다.

LG전자가 서버 랙 사업 진출을 공식화한 것은 아니지만, 엔비디아 기반 AI 서버에 냉각 제품을 적용하기 위한 기술 검증과 제품 고도화 작업은 진행하고 있는 셈이다

◆ 냉난방공조 노하우로 AI 서버 공략

LG전자의 강점은 냉난방공조(HVAC) 사업에서 축적한 열관리 기술과 핵심 부품 역량이다. 압축기와 인버터, 펌프, 열교환기, 제어 기술을 자체 보유해 데이터센터의 발열 조건에 맞춘 냉각 시스템을 설계할 수 있다.

대형 데이터센터용 칠러부터 공랭식 설비, 냉각수를 칩 주변에 직접 순환시키는 액체냉각 솔루션까지 폭넓은 제품군을 갖춘 점도 경쟁력이다.

LG전자의 냉각솔루션  제품인 무급유 터보칠러. [사진=LG전자]

AI 서버의 전력 소비와 발열량이 급증하면서 직접 칩 냉각(DTC), 냉각수분배장치(CDU), 콜드플레이트, 액침냉각 등 액체냉각 기술의 중요성도 커지고 있다.

LG전자는 칠러와 CDU, 콜드플레이트를 연계해 데이터센터 전체의 열을 관리하는 솔루션을 확대하고 있다. 모사 칩 시험은 이들 장비를 실제 AI 서버의 발열 조건에 맞춰 조율하고 운용 신뢰성을 확인하는 과정이다.

◆ 엔비디아 기준 충족해야 글로벌 빅테크 수주 가능

LG전자의 다음 과제는 자체 검증 결과를 실제 고객사의 기술 인증과 수주로 연결하는 것이다.

엔비디아는 AI 가속기뿐 아니라 서버 랙과 네트워크, 전력, 냉각 방식을 아우르는 'AI 팩토리' 생태계를 주도하고 있다. 엔비디아 기반 서버를 사용하는 글로벌 빅테크와 데이터센터 사업자를 고객으로 확보하려면 엔비디아의 서버 구조와 운용 조건에 맞는 제품과 검증 데이터를 갖춰야 한다.

특히 AI 서버가 랙 단위 제품으로 공급되면서 냉각 업체도 서버와 별도로 움직이기보다 서버 제조사, 칩 업체, 데이터센터 운영사와 공동으로 설계와 검증을 진행하는 방식이 확산하고 있다.

LG그룹과 엔비디아는 피지컬 AI와 AI 인프라, 모빌리티 분야에서 협력을 확대하고 있다. 다만 LG전자의 AIDC 냉각 솔루션이 엔비디아의 공식 공급망이나 레퍼런스 설계에 포함됐는지는 아직 확인되지 않았다.

LG전자 입장에서는 엔비디아의 기술 기준을 충족한 냉각 솔루션을 확보할 경우 엔비디아 서버를 도입하는 글로벌 빅테크와 데이터센터 사업자를 상대로 수주 기회를 넓힐 수 있다.

결국 관건은 모사 칩 자체가 아니라 고객사가 요구하는 냉각 성능과 신뢰성을 입증해 엔비디아 AI 팩토리 생태계의 파트너로 자리 잡느냐다.

최보영 교보증권 연구원은 "LG전자와 엔비디아의 협력은 피지컬 AI와 AI 인프라, 모빌리티 전반으로 확대될 것으로 보인다"며 "특히 AIDC 부문에서는 CDU와 콜드플레이트, 액침냉각 등 액체냉각 솔루션의 인증과 모듈형 설계 협력을 통해 LG전자의 열관리 역량이 엔비디아 AI 팩토리 레퍼런스 디자인에 편입될 가능성이 있다"고 분석했다.

kji01@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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