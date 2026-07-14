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2026.07.14 (화)
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삼척 발이리 주민, 시장실 앞 대치 끝 부시장 면담…행정·절차 책임 공방

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  • 발이리 주민들과 기후대책위가 14일 삼척시청을 찾아 광산개발 중단과 시장 면담을 요구했으나 불발돼 갈등이 격화됐다.
  • 주민들은 상수원 오염·국가유산 훼손·생활 피해와 인허가 절차 위법 의혹을 진정서로 제기하며 시와 도의 '방조 행정'을 비판했다.
  • 김광철 부시장이 뒤늦게 주민들과 간담을 갖고 현장 점검·도와 사업자에 요구사항 전달을 약속했으나 주민들은 실효성에 회의적 반응을 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시청 앞 기자회견 뒤 시장실로 이동…"면담 공문·진정서 냈는데 출장이라며 막아"
부시장 "허가권은 도에, 시 권한 한계…시가 할 수 있는 범위에서 조치하겠다"

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척 발이리 광산개발을 둘러싼 갈등이 격화하는 가운데 발이리 주민들이 삼척시청 시장실 앞까지 찾아가 항의했지만 시장 면담이 불발되면서 주민 불만이 증폭됐다. 

발이리 주민들과 동해삼척기후비상대책위는 14일 오전 삼척시청 앞에서 광산개발 중단을 촉구하는 기자회견을 마치고 사전에 비서실에 제출한 시장 면담 요청 공문과 진정서를 언급하며 박상수 시장과의 직접 면담을 요구했다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 기자회견을 마친 삼척 발이리 주민대표들과 동해삼척기후행동대책위가 경찰과 대치하고 있다. 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

주민들은 "어제 비서실에 공식 공문을 제출했고 오늘 기자회견 뒤 시장을 만나 진정서 내용을 설명하기로 했다"며 시청 내부로 이동해 시장실 앞에 모였다.

하지만 시 측이 "시장은 출장 중이며 부시장도 일정 중이다"라며 면담 불가 입장을 밝히자 시장실 앞에서 주민들과 시 공무원 간 고성이 오갔다.

한 주민은 "삼척 시민이 시장을 보러 왔는데 문조차 열어주지 않는다"며 "출장 여부라도 직접 확인하겠다는데 왜 확인도 못 하게 막느냐"고 항의했다.

또 다른 주민은 "30년 동안 시장실 문이 이렇게 막힌 적이 없는데 왜 발이리 주민이 왔다고 막느냐"며 "시민을 향한 '부작위'도 행정범죄"라고 목소리를 높였다.

시 관계자가 "시장과 부시장 모두 부재 중이며 담당 부서에서 민원을 접수하겠다"고 설명했지만 주민들의 분노는 쉽게 가라앉지 않았다.

주민들은 "3개월 넘게 민원을 넣어도 '권한이 없다', '도(道) 소관이다'라는 말만 반복될 뿐 도로와 식수원, 공사 현장에 공무원 발길조차 닿지 않고 있다"며 "이런 행정 태도가 기업을 사실상 방조하고 있다"고 비판했다.

대치가 이어지던 중 김광철 삼척부시장이 뒤늦게 집무실에 나와 주민들과 간담 자리를 마련했다.

김 부시장은 "허가권은 강원도에 있고 시는 개발행위허가·농지·산지 전용 등 후속 조치를 담당하고 있어 권한에 일정 부분 한계가 있다"면서도 "주민들이 제기한 문제들을 현장에서 직접 확인하고 시가 할 수 있는 범위에서 조치하겠다"고 말했다.

또 주민들이 이날 김광철 부시장에게 전달한 진정서에는 인허가 절차, 환경·상수원 문제, 생활 피해, 설명회·약속 불이행 등을 조목조목 제기했다. 

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척 발이리 주민 대표들이 김광철 부시장에게 발이리 광산개발과 관련한 다양한 문제들을 설명하고 있다. 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

진정서에서 주민들은 "발이리에서 발생한 흙탕물과 공사로 인한 오염이 오십천을 통해 삼척 시민 상수원까지 연결될 수 있다"며 "환선굴·대금굴 등 국가유산과 카르스트 지형 훼손 가능성을 의회와 시가 엄중히 조사해야 한다"고 요구했다.

진정서는 삼척시는 언제, 어떤 조건으로 이 개발을 허가했는지, 법적으로 요구되는 주민 동의·설명 절차와 환경영향 검토가 적법하게 이행됐는지를 비롯해 사업자의 "마을의 90%가 매각됐다"는 주장과 실제 사유지 침해·훼손 여부 등 절차의 정당성에 근본적 의문을 제기하고 있다.

김 부시장과의 대화에서 주민들은 "법과 행정에 밝은 대기업과 시공사가 관련 절차에 어두운 주민을 상대로 속전속결식 공사를 강행했다"며 "채광계획인가와 산지전용허가를 받았다 주장하지만 주민들은 어떤 절차로 허가가 진행됐는지 설명을 들은 적이 없다"고 주장했다.

진정서에는 "1차 설명회는 제대로 개최되지 않았고 주민 요구로 열린 2차 설명회에서도 관정·우물 정비와 마을도로 유지, 공사차량 관리 등을 약속했지만 지켜지지 않았다"는 내용도 담겼다.

주민들에 따르면 발이리 광산개발은 지난 3월 31일 도 광산개발 인가 후 4월 개발행위허가와 농지·산지 전용이 이뤄졌고 소규모 환경영향평가 대상 사업으로 도에서 협의가 완료됐다. 그러나 서류상 3000평으로 협의된 면적과 달리 실제 현장은 5000평이 넘는 산을 깎고 도로를 1.6km 이상 넓히는 등 규모가 크게 확대됐다고 주장하고 있다.

주민들은 "소규모 평가에 그친 채 실제로는 '쪼개기 개발'로 범위를 넓히고 있다"며 "카르스트 지형 특성과 환선굴·대금굴·오십천 수계 영향이 제대로 검토됐는지 다시 따져봐야 한다"고 요구했다.

한 주민은 "급경사 지형을 대책 없이 절개해 두었다가 집중호우라도 한 번 쏟아지면 산사태가 날 상황"이라며 "그 아래 사는 주민들은 재난 앞에 그대로 노출돼 있다"고 호소했다.

또 다른 주민은 "과거 계곡에 나무를 띄우면 환선굴 쪽으로 흘러나왔다는 증언이 있다"며 "광산개발로 지하수 흐름이 바뀌면 환선굴·대금굴과 오십천 수계에도 치명적 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시 발이리 주민 대표들이 김광철 삼척시 부시장(오른쪽)에게 '발이리 석회석 광산개발로 인한 삼척시민 상수원 오염·국가유산 훼손 우려 및 주민 피해에 대한 긴급 대책 촉구'의 내용이 담긴 진정서를 전달하고 있다. 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

생활 피해에 대한 증언도 이어졌다. 주민들은 "광산 진입로 공사 이후 마을 진입도로가 훼손돼 농작물 출하와 병원 방문도 어려운 상황"이라며 "하루 많게는 80대에 이르는 덤프트럭이 집 앞을 오르내리는데, 분진·소음·진동 때문에 정상적인 생활이 불가능하다"고 주장했다.

또 "관정 공사를 해주겠다던 약속은 지켜지지 않은 채 공사 부지에만 관정을 파고 마을 상수원은 토사와 오염 우려에 그대로 노출돼 단수까지 겪었다"고 토로했다.

보상 문제를 둘러싼 갈등도 도마에 올랐다. 한 주민은 "장애인 가족이 사는 집과 산을 합쳐 2억 원을 제시했지만 그 돈으로 삼척 시내 어디에 집을 구하고 생계를 이어가느냐"며 "고령 주민과 장애인 가구가 공사 편의를 위해 일부 토지를 저렴하게 내줬는데도 회사는 '과도한 보상 요구' 프레임을 씌우고 있다"고 반박했다.

김 부시장은 "시가 직접 조치할 수 있는 식수·수질·분진·도로 훼손 문제에 대해서는 현장 점검과 수질 검사를 수시로 실시하겠다"며 "개발 면적 확대 여부와 공사 적정성도 관련 부서와 함께 현장에 나가 확인하겠다"고 약속했다.

또 "주민들이 제기한 요구사항과 진정서 내용을 정리해 강원도와 사업자에게 공식 전달하고 해결 방안을 함께 모색하겠다"고 덧붙였다. 그러나 주민들은 "수개월째 '검토하겠다'는 말만 반복될 뿐 현장에서 달라진 것은 없다"며 냉담한 반응을 보였다.

대책위 관계자는 "삼척시는 '도 소관'이라며 손을 떼고 도는 '법적 기준상 문제없다'며 서류만 보는 사이 주민들만 고립된 산골에서 생존권을 잃어가고 있다"며 "삼척시가 주민 편에 서서 도와 사업자에 책임 있는 조치를 촉구해야 한다"고 강조했다.

발이리 주민들은 박상수 시장과의 재면담을 다시 요구하는 한편 강원도청과 환경부 등 상위 기관을 상대로 한 항의 방문과 추가 기자회견, 법적 대응도 검토하고 있다.

onemoregive@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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