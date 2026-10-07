청와대 "서울시 부동산 문제, 오세훈도 책임있어…머리 맞대고 협조하길"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 7일 오세훈 시장의 부동산 비판에 책임도 있다고 반박했다.
- 오 시장은 서울 집값·전세·월세 동반 상승이 계속된다고 지적했다.
- 청와대는 윤 전 대통령 2심 무죄에 재판 입장을 내지 않겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 7일 오세훈 서울시장이 이재명 정부의 부동산 정책을 비판한 것에 "오 시장도 서울시의 부동산 문제에 책임이 없는 것은 아니다"고 비판했다.
청와대 관계자는 이날 오후 춘추관에서 언론과 만나 "(정부와) 머리를 맞대고 협조해서 공급이나 전·월세난 해결에 적극 나서주길 부탁한다"며 이같이 말했다.
오 시장은 앞서 이날 서울시청에서 열린 '민선 9기 취임 100일 기자간담회' 자리에서 매매·전세·월세가 함께 오르는 '트리플 강세'를 이 대통령의 지지율 하락 원인으로 꼽았다.
오 시장은 "국민들의 관심사는 생각보다 단순하다"며 "삶 자체가 너무 팍팍하고 어렵고 경제적으로 쫓기게 되면 정부에 대한 좋은 평가가 나오기가 어려운 것"이라고 진단했다.
그러면서 오 시장은 "주거비가 오르면 가처분 소득이 상대적으로 줄어들게 된다. 수입은 한정돼 있는데 주거비에 지출이 많이 되면 생활비는 줄어들 수밖에 없는 것"이라고 강조했다.
이 대통령의 서울 외곽지역의 집값 상승 흐름이 '평탄화'됐다고 평가한 것에 대해 오 시장은 "강남·서초 일부 지역의 가격이 하락한 것과 달리 상대적으로 집값이 낮았던 서울 외곽 지역은 오히려 가파르게 오르고 있다"며 "서울 전체의 평균을 내보면 1.31% 오른 것으로 나온다"고 지적했다.
오 시장은 "현재 서울의 아파트 평균 매매 가격은 16억 2469만 원이고 평균 전세가격은 7억 2253만 원"이라며 "집을 사기도 어렵고, 전세를 구하기도 어렵고, 그것과 비례해서 월세도 가파르게 오르고 있다. 이것이 현재 서울시의 부동산 상황"이라고 반박했다.
이어 "이것을 '평탄화'라고 표현하는 건 어떤 각도에서도 맞지 않는 표현"이라며 "가격이 '상향 평준화'된다는 표현이 맞다"고 했다.
청와대 관계자는 아울러 윤석열 전 대통령이 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 받은 혐의를 받는 2심 재판에서 무죄를 선고받은 것에 대해서는 "재판과 관련해서는 청와대가 입장을 낼 사안이 아니다"고 밝혔다.
서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 이날 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령과 명씨에게 모두 무죄를 선고했다. 1심의 일부 유죄 판단이 뒤집힌 것이다.
재판부는 "윤석열 부부와 명태균 사이 여론조사를 실시하거나 무상으로 제공하는 것에 대한 의뢰, 협의 등 의사 합치가 있었다는 점에 대한 증거가 전혀 없다. 정치자금 기부의 고의를 인정하기 어렵다"고 판시했다.
pcjay@newspim.com