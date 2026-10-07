순복음교회·사랑의교회도 해킹 당해…수십만명 개인정보 유출

AI 핵심 요약beta
- 여의도순복음교회와 사랑의교회가 7일 해킹으로 교인 개인정보 유출 정황을 확인했다.
- 여의도순복음교회는 85만명 성도 정보 변경 이력에서 일부 개인정보가 확인됐다고 밝혔다.
- 두 교회는 즉시 보안 점검과 차단 조치에 나서고 관계기관에 신고했다.
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사랑의교회도 비상대책팀 구성·관계기관 신고
[서울=뉴스핌] 유재선 고다연 기자 = 국내 대형 교회인 여의도순복음교회와 사랑의교회에서 해킹에 따른 교인 개인정보 유출 정황이 확인됐다.
여의도순복음교회는 7일 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 전날 오후 3시 교회 정보시스템 침해 사고 정황을 통보받았다고 밝혔다. 교회는 즉시 긴급 보안 점검에 착수하고 외부 보안 전문기관과 함께 유출 의심자료 및 시스템 접속기록 등을 분석했다.
유출 의심자료 7건 가운데 성도 정보 변경 이력 1건에서 일부 개인정보가 확인됐다. 여의도순복음교회는 교구 전입·전출 이력, 직분 임명 내역, 침례 이력 등 나머지 6건에는 개인정보가 포함되지 않았다고 설명했다.
성도 정보 변경 이력에는 총 85만명의 이름과 생년월일, 정보 변경 내용 등이 담겼다. 이 가운데 주민등록번호 변경 이력 2629건, 전화번호 변경 이력 3964건, 주소 변경 이력 7202건도 포함된 것으로 알려졌다. 다만 과거 헌금 자료에는 전표번호와 금액, 내역 등이 있을 뿐 이름을 비롯한 개인정보는 포함되지 않았다고 전해졌다.
여의도순복음교회는 관련 법령과 절차에 따라 해당 성도들에게 유출 사실을 통보하고 있다. 여의도순복음교회는 또 이날 오전 1시 외부 접속 차단과 서버 비밀번호 변경 등 추가 대응에 나섰다. 교회는 기존 방화벽을 교체하고 보안 전문회사들과 함께 시스템 취약점 분석과 추가 보안 강화 작업을 한다는 계획이다.
서울 서초구 사랑의교회에서도 개인정보 유출 의심 정황이 확인됐다. 사랑의교회는 비상대책팀을 구성하고 관계기관에 신고했다고 밝혔다.
jason14@newspim.com