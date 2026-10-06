경찰, 은행권 해킹 정식 수사 전환…전담수사팀 지정

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 은행권에서 해킹 사건이 연달아 발생하자 경찰이 전담수사팀을 지정하고 정식 수사에 나섰다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 6일 금융기관 해킹 사건과 관련해 객관적인 사실관계를 확인한 뒤 정보통신망법 위반 혐의로 입건해 정식 수사에 착수했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청 국가수사본부 2026.10.06

국수본은 경찰청 사이버테러수사대를 전담수사팀으로 지정했다. 사이버테러대응과장을 팀장으로 4개팀, 총 28명을 투입한다. 경찰은 금융사별 시스템 침해 양상과 개인정보·금융정보 유출 여부, 추가 피해 가능성을 수사한다.

피해 금융기관 자체는 국가핵심기반에 해당하지 않는 것으로 파악됐다. 다만 해킹 피해를 본 시스템이 전자금융기반시설로 판단될 경우 전자금융거래법 위반 혐의가 적용돼 중대범죄수사청 통보 대상이 될 수 있다. 경찰은 이에 해당 시스템의 전자금융기반시설 해당 여부를 판단해 달라고 금융위에 유권해석을 요청했다.

국수본은 "국민들의 불안을 잠재울 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하면서 신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 설명했다.

calebcao@newspim.com