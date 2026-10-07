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오세훈 "시 노력에 주택 인허가 증가…2031년 31만가구 착공은 어려워"

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  • 오세훈 시장이 7일 2031년 31만가구 착공은 규제 완화가 있어야 가능하다고 밝혔다.
  • 서울시는 민간 정비사업 성과로 주택 인허가가 늘었다고 강조했다.
  • 오 시장은 세운4구역 고층개발과 리모델링 지원도 추진하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오 시장 "정부 규제 강화되면 서울시 31만가구 착공 어려울 것
주택인허가 급증-종묘앞 공간구조 변화 모두 서울시 노력 산물

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울시 민선 9기 핵심 시정과제인 2031년까지 31만가구 착공 목표 달성이 쉽지 않을 수 있다는 전망이 나온다. 오세훈 서울시장이 해당 목표를 달성하려면 정부의 규제 완화가 뒷받침돼야 한다는 입장을 밝혔기 때문이다.

오 시장은 최근 이재명 대통령을 비롯한 정부가 발표한 서울 주택 인허가 물량 증가 역시 서울시의 민간 정비사업 활성화 노력에 따른 결과라고 강조했다. 그러면서 주택 공급 확대를 위해서는 정부가 대승적인 차원에서 관련 규제를 완화해야 한다고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 오세훈 서울시장이 7일 오전 서울 중구 서울시청 대회의실에서 열린 민선 9기 취임 100일 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com

◆ 서울시 노력에 주택 인허가 급증...정부 규제로 목표 달성은 난망

7일 오세훈 서울시장은 이날 열린 민선9기 취임 100일 기자 간담회에서 이같은 내용의 서울시 주택 행정과 도시정비 방향에 대해 설명했다. 

이 자리에서 오 시장은 서울시가 목표로 내걸었던 2031년 31만 가구 착공이 정부의 규제가 지속될 경우 달성하기 어려울 수 있다는 입장을 내놨다. 오 시장은 2031년 서울시 31만 가구 착공 목표 달성 가능성을 묻는 질의에 "노력 여하에 달렸다"고 답했다. 그는 "31만 가구가 대부분 민간 정비사업 물량인 만큼 정부의 규제가 지속될 경우 차질이 생길 수도 있을 것"이라고 말했다. 

오 시장은 서울시에 공급되는 주택의 90%가 민간 정비사업 물량임을 지적하며 정비사업 활성화를 위해 조합원 지분 양도 제한 완화 그리고 재개발사업의 용적률 인센티브 부여와 같은 규제 완화가 필요하다고 말했다. 그는 "최근 새로 취임한 홍지선 국토교통부 장관에게 조만간 만날 것을 요청드린 상태"라며 "국토부와 서울시 민간 정비사업 활성화를 위해 깊이 있는 논의를 하고 싶다"고 말했다. 

정부가 밝힌 올해 1~8월 주택 인허가물량 급증은 정부가 아닌 서울시 노력의 결과물이라고 강조했다. 오 시장은 "올 1~8월까지 누적 주택 인허가 물량은 약 4만 가구 수준으로 이는 지난해 같은 기간 2만8000여 가구 대비 40% 가량 증가한 물량"이라며 "다만 4만 가구 가운데 정비사업 물량이 2만2000여가구로 이는 서울시의 민간 정비사업 활성화 노력의 결과"라고 답했다. 

이 과정에서 정부의 주택신속공급 방안이 어떤 효과를 냈는지 알 수 없다는 게 오 시장의 이야기다. 최근 정부는 '닥공(닥치고 공급)'을 말하며 정비사업 이주비 대출을 확대하는 등 전향적인 모습을 보였지만 이는 불과 2~3개월 전부터란 게 오 시장의 설명이다. 그는 "불과 2~3달 가량 노력할 것을 두고 속도전의 결과라고 말하긴 어려울 것"이라며 "이는 구역지정, 심의 등을 빠르게 진행하기 위해 적극 행정에 나선 서울시의 노력"이라고 말했다. 이는 오 시장은 "지금이라도 조합원 지분 양도 제한을 일시적으로 풀어주고 재개발사업의 용적률을 좀더 높여주는 형태의 규제 완화 및 인센티브 제공이 절실하다"고 덧붙였다. 

이 대통령이 말했던 '집값 평탄화'에 대해서도 잘못된 표현이라고 지적했다. 오 시장은 최근 강남권 고가 아파트 가격이 떨어지고 강북·서남권의 중저가 주택가격이 오르는 현상은 '평탄화'가 아닌 '상향 평준화'라고 말했다. 서울시에 따르면 서울 아파트 평균 매맷값은 16억2400만원 선이며 전셋값은 7억2200만원이다. 

오 시장은 "강남 집값이 떨어지기 시작한 8·3 세제 개편안 발표 이후 8주 동안 아파트 매맷값은 강남구 -2.3% 서초구 -1.62% 각각 떨어진 반면 성북구와 서대문구, 중랑구는 3% 이상 올랐으며 노원·강북구도 2% 이상 올라 강남 아파트값의 하락폭을 웃돌고 있는 상황"이라며 "서민들이 거주하는 지역의 집값이 오르는 것을 두고 평탄화라며 좋은 징조인 것처럼 말하는 이유를 모르겠다"고 말했다. 

더욱이 서민의 생활지표인 전셋값이 가파르게 오르고 있어 이에 대해 해결방안이 필요하다는 지적을 내놨다. 그는 "아파트 전셋값 역시 8·3 세제 개편안 이후 강남권은 떨어지는 반면 강북권은 가파르게 오르고 있다"며 "전세 문제 해결을 위해 민간 장기임대사업을 확대해야할 것"이라고 강조했다. 특히 청년주택의 경우 최근 인허가 실적이 거의 없을 만큼 공급 부진이 이어지고 있다고 말했다.

민간 장기임대사업 확대를 위해서는 세제 및 금융 혜택이 있어야한다고 지적했다. 캐나다 연금을 비롯한 해외자본을 필두로 투자를 희망하는 자본이 상당수 있다는 게 오 시장의 설명이다. 그는 "약간의 유인책만 줘도 민간 장기임대에 자본이 몰리며 결국 2~3년 이후에는 임대차 시장이 공급 우위의 시장이 될 것"이라며 "정부가 계속 망설이고 있는 동안 청년주택의 인허가 물량이 크게 줄어들 만큼 민간 임대주택 공급이 위축되고 있는 상황"이라고 말했다.

◆ 정비사업 통합심의 지연, 여권 지적 사실 아니다…민선9기, 리모델링 사업도 적극 지원

정비사업 통합심의 과정에서 서울시 심의위원들의 독자 재량에 따른 부결, 재심의 요구와 같은 심의 지연 지적에 대해서는 동의할 수 없다고 말했다. 여권에서는 서울시 심의위원들이 각자의 판단 기준으로 조합이 올린 계획안을 부결하거나 재심의를 결정하고 있다는 주장을 내놓고 있다. 이는 여권과 정부에서 추진하는 정비사업권한 자치구 이양의 중요한 논리에 해당된다. 

오 시장은 "서울시는 그동안 조합에서 사업계획안을 올리면 그때부터 심의에 착수했기 때문에 반려되는 계획안도 많았고 재심의 과정도 늘어지는 상황이 있었다"면서 "하지만 지금은 심의 이전부터 시 전문가들이 조합에 파견돼 사실상 서울시와 합의된 심의안을 수립하기 때문에 통합 심의 과정에서 각 심의위원의 재량에 따라 부결되는 현상은 발생하지 않는다"고 말했다.

이와 함께 서울시의 공동주택 리모델링사업 지원이 추진될 것이라고 밝혔다. 앞서 민선 7~8기 시정에선 리모델링을 등한시한 것이 사실이라고 오 시장은 토로했다. 그는 "재건축에 비해 리모델링은 순증 주택 수를 비롯해 공급에 한계가 있으며 서울시의 지원책에 따라 조합들이 리모델링보다 정비사업을 많이 선택하다보니 서울시도 그만큼 리모델링에 관심을 두지 않았다"며 "하지만 리모델링도 방치해선 안된다고 서울시도 판단하고 있으며 이에 조만간 재건축과 동일한 수준의 활성화 방안을 수립할 계획"이라고 말했다. 

정부가 반대하고 있는 세운4구역의 고층 개발도 추진의사를 분명히 했다. 오 시장은 지금의 종묘앞의 녹지공간은 서울시가 만든 것이지 문화재청이 만든 것이 아니라고 지적하며 종로3가가 외신에서도 발표될 만큼 풍부한 녹지 공간이 된 것은 오 시장 1기 시절인 2008년 시작된 율곡로 지하화사업이라고 강조했다. 그는 "2008년 시작돼 2022년 마무리된 율곡로 지하화사업은 지상에 녹지공간을 형성하게 만들어 그동안 분리돼 있던 창경궁, 창덕궁, 종묘를 하나의 조선왕조 궁궐군(群)으로 만들었다"며 "이 사업은 문화재청이 아닌 서울시의 사업으로 현재 종묘앞의 역사문화적 가치는 서울시가 만들어낸 것"이라고 말했다. 

오 시장은 또 세운상가의 고층 개발은 종묘 인근에 녹지를 더 많이 확보할 수 있는 방법임을 역설했다. 그는 "세운4구역을 30층으로 개발하면 폭 80미터(m)의 녹지가 조성되며 이는 종묘와 종로3가 일대를 더욱 풍성하게 만들 것"이라고 말했다. 

문화재청에서 세운4구역 고층개발을 반대하는 이유인 종묘 경관 가림 현상 역시 사실과 다르다는 입장이다. 오 시장은 "서울시는 이미 애드벌룬을 띄워 30층 건물이 종묘 경관을 가리는 지를 검증했지만 가리지 않는 것으로 확인됐다"며 "그래도 문화재청이 믿을 수 없다고 하는데 반대하기 이전에 실제 종묘 경관 가림현상이 발생하는지를 문화재청이 검증해야할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "서울시를 믿고 세운상가군(群) 개발사업을 수행할 수 있도록 지켜봐 달라"고 덧붙였다. 

donglee@newspim.com

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누리호, 5차 발사 성공...군집위성 5기 궤도 안착 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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