엔비디아 AI에 LG '몸통'…전자·엔솔·CNS '수주 패키지' 만든다

LG전자 냉각·전장, LG엔솔 배터리, 이노텍 센서까지 역량 결집

AI 팩토리 하나에 전자·엔솔·CNS·유플러스 동시 사업 기회

엔비디아 기술 쓰는 고객서 산업용 AI 솔루션 파는 공급자로 전환

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG가 엔비디아와의 인공지능(AI) 동맹을 계열사별 사업 확대로 연결하는 'One LG' 전략을 본격화하고 있다. 엔비디아의 AI 플랫폼에 LG전자·LG에너지솔루션·LG이노텍·LG CNS·LG유플러스의 냉각·배터리·센서·IT 인프라를 결합해 하나의 산업용 AI 솔루션으로 만드는 전략이다.

핵심은 LG가 엔비디아 AI를 사용하는 '수요자'에서 엔비디아 생태계를 활용해 외부 고객에게 솔루션을 판매하는 '공급자'로 영역을 넓히는 데 있다. AI 팩토리와 휴머노이드, 자율주행 사업이 본격화되면 하나의 프로젝트가 여러 계열사의 동반 수주로 연결되는 구조도 가능해진다.

14일 업계에 따르면 구광모 ㈜LG 대표와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 두 차례 만나 협력을 구체화했다. 엔비디아가 AI의 '두뇌'와 플랫폼을 제공하면 LG전자·LG에너지솔루션·LG이노텍·LG CNS·LG유플러스 등이 냉각·배터리·센서·IT 인프라 등 산업 현장에서 필요한 '몸통'을 채우는 구조다. 엔비디아와의 협력 하나가 여러 LG 계열사의 신규 매출로 동시에 이어질 수 있다는 게 핵심이다.

13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 구광모 (주)LG 대표(오른쪽)와 젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(왼쪽)가 전략적 사업 협력을 위한 MOU를 체결한 후 손을 맞잡고 있다. LG가 선물한 미니어처 휴머노이드 로봇에 구광모 대표와 젠슨 황 창립자 겸 최고경영자의 사인이 담겨있다.[사진=LG 제공]

◆ AI 팩토리 한 곳에 전자·엔솔·CNS·유플러스 동시 진입

'One LG' 효과가 가장 선명한 분야는 AI 팩토리다. 엔비디아가 DSX 아키텍처와 AI 플랫폼을 제공하면 LG 계열사들이 데이터센터가 실제 돌아가는 데 필요한 인프라를 맡는다.

LG전자는 고성능 GPU의 열을 식히는 냉각 시스템을 공급할 수 있다. AI 데이터센터 투자가 늘수록 기존 HVAC 사업을 고부가 B2B 시장으로 넓힐 수 있다. LG에너지솔루션은 대규모 전력을 안정적으로 운용하는 배터리·ESS에서 사업 기회를 얻을 수 있다. LG CNS는 설계·구축·시스템 통합·운영을 담당하고 LG유플러스는 데이터센터와 네트워크 역량을 더할 수도 있다.

LG는 2027년 상반기 엔비디아 '베라 루빈' 기반 레퍼런스를 구축한 뒤 2028년 충남 천안에 80MW 규모 AI 팩토리로 확대한다. 자체 시설에서 계열사 기술을 함께 검증하면 글로벌 빅테크에 개별 제품이 아니라 냉각부터 배터리·설계·운영까지 하나의 패키지로 제안할 수 있다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ 휴머노이드 한 대에 전자·이노텍·엔솔 기술 결집

로봇에서도 엔비디아가 두뇌를, LG가 몸을 만드는 역할 분담이 나타난다. 내년 1분기 공개할 이족보행 휴머노이드에는 엔비디아 '아이작 그루트'와 '젯슨 토르'를 기반으로 LG전자의 엑추에이터, LG이노텍 센서, LG에너지솔루션 배터리가 결합된다. LG CNS는 로봇이 학습할 데이터를 구축하는 역할을 맡는다.

이는 로봇 시장이 커질수록 완제품뿐 아니라 엑추에이터·센서·배터리·데이터 사업이 함께 성장할 수 있는 구조다.

LG는 올해 미국 테네시 세탁기 공장에 휠 베이스 로봇 'LG 클로이드'를 투입해 먼저 검증한다. 자체 공장을 첫 고객이자 테스트베드로 활용하기 때문에 외부 고객을 확보하기 전 성능과 경제성을 확인하고 데이터를 쌓을 수 있다는 것도 장점이다. 이후 다른 제조업체로 확산되면 LG 공장 자체가 판매를 위한 레퍼런스가 된다.

◆ LG전자 전장, IVI 넘어 자율주행 컴퓨팅으로

모빌리티에서는 LG전자의 기존 전장사업 외연이 넓어진다. 엔비디아 '드라이브 하이페리온'에 LG의 차량용 인포테인먼트(IVI)와 소프트웨어를 결합해 자율주행과 차량 내 AI 서비스를 처리하는 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 개발한다.

LG전자 입장에서는 디스플레이와 IVI 중심에서 자율주행 컴퓨팅까지 공급 범위를 확대할 기회다. 기존 글로벌 완성차 고객에게 판매할 수 있는 제품과 서비스가 늘면서 고객당 수주 규모를 키울 여지도 생긴다.

이번 협력의 의미는 엔비디아의 AI 기술을 LG 제품과 사업에 단순히 가져다 쓰는 데 그치지 않는다. 지금까지 LG가 엔비디아의 플랫폼을 활용하는 'AI 기술의 수요자'에 가까웠다면, 앞으로는 이를 제조·가전·전장·데이터센터 등 LG가 강점을 가진 산업 현장에 적용해 외부 고객에게 다시 판매할 수 있는 솔루션을 만드는 공급자로 역할을 넓히겠다는 것이다. 엔비디아가 AI의 두뇌를 제공하면 LG는 냉각·배터리·센서·로봇·시스템 구축 등 실제 현장에서 작동하는 제품과 인프라를 붙여 완성된 사업 모델을 만드는 구조다.

'One LG' 전략의 성패도 여기에 달렸다. 자체 공장과 AI 팩토리에서 엔비디아 기반 기술을 검증하는 데서 끝나지 않고, 이를 글로벌 빅테크와 제조업체, 완성차 업체에 판매해야 한다. LG가 엔비디아 AI를 사용하는 기업에서 엔비디아 생태계 안에서 산업용 AI 솔루션을 공급해 돈을 버는 기업으로 올라설 수 있느냐가 다음 단계다. 계열사별 기술을 하나로 묶은 'One LG'가 실제 외부 수주로 이어질 경우 AI는 기존 사업의 보조 기술이 아니라 그룹의 새로운 성장축으로 자리 잡을 수 있다.

여의도 LG 트윈타워 [사진=LG]

mkyo@newspim.com