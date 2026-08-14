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엔비디아 AI에 LG '몸통'…전자·엔솔·CNS '수주 패키지' 만든다

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AI 핵심 요약

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  • LG가 14일 엔비디아와 One LG 전략을 구체화했다.
  • AI 팩토리·휴머노이드·자율주행에 계열사 기술을 묶었다.
  • 수요자서 공급자로 전환해 외부 수주를 노린다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LG전자 냉각·전장, LG엔솔 배터리, 이노텍 센서까지 역량 결집
AI 팩토리 하나에 전자·엔솔·CNS·유플러스 동시 사업 기회
엔비디아 기술 쓰는 고객서 산업용 AI 솔루션 파는 공급자로 전환

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG가 엔비디아와의 인공지능(AI) 동맹을 계열사별 사업 확대로 연결하는 'One LG' 전략을 본격화하고 있다. 엔비디아의 AI 플랫폼에 LG전자·LG에너지솔루션·LG이노텍·LG CNS·LG유플러스의 냉각·배터리·센서·IT 인프라를 결합해 하나의 산업용 AI 솔루션으로 만드는 전략이다.

핵심은 LG가 엔비디아 AI를 사용하는 '수요자'에서 엔비디아 생태계를 활용해 외부 고객에게 솔루션을 판매하는 '공급자'로 영역을 넓히는 데 있다. AI 팩토리와 휴머노이드, 자율주행 사업이 본격화되면 하나의 프로젝트가 여러 계열사의 동반 수주로 연결되는 구조도 가능해진다.

14일 업계에 따르면 구광모 ㈜LG 대표와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 두 차례 만나 협력을 구체화했다. 엔비디아가 AI의 '두뇌'와 플랫폼을 제공하면 LG전자·LG에너지솔루션·LG이노텍·LG CNS·LG유플러스 등이 냉각·배터리·센서·IT 인프라 등 산업 현장에서 필요한 '몸통'을 채우는 구조다. 엔비디아와의 협력 하나가 여러 LG 계열사의 신규 매출로 동시에 이어질 수 있다는 게 핵심이다.

13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 구광모 (주)LG 대표(오른쪽)와 젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 최고경영자(왼쪽)가 전략적 사업 협력을 위한 MOU를 체결한 후 손을 맞잡고 있다. LG가 선물한 미니어처 휴머노이드 로봇에 구광모 대표와 젠슨 황 창립자 겸 최고경영자의 사인이 담겨있다.[사진=LG 제공]  

◆ AI 팩토리 한 곳에 전자·엔솔·CNS·유플러스 동시 진입

'One LG' 효과가 가장 선명한 분야는 AI 팩토리다. 엔비디아가 DSX 아키텍처와 AI 플랫폼을 제공하면 LG 계열사들이 데이터센터가 실제 돌아가는 데 필요한 인프라를 맡는다.

LG전자는 고성능 GPU의 열을 식히는 냉각 시스템을 공급할 수 있다. AI 데이터센터 투자가 늘수록 기존 HVAC 사업을 고부가 B2B 시장으로 넓힐 수 있다. LG에너지솔루션은 대규모 전력을 안정적으로 운용하는 배터리·ESS에서 사업 기회를 얻을 수 있다. LG CNS는 설계·구축·시스템 통합·운영을 담당하고 LG유플러스는 데이터센터와 네트워크 역량을 더할 수도 있다.

LG는 2027년 상반기 엔비디아 '베라 루빈' 기반 레퍼런스를 구축한 뒤 2028년 충남 천안에 80MW 규모 AI 팩토리로 확대한다. 자체 시설에서 계열사 기술을 함께 검증하면 글로벌 빅테크에 개별 제품이 아니라 냉각부터 배터리·설계·운영까지 하나의 패키지로 제안할 수 있다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ 휴머노이드 한 대에 전자·이노텍·엔솔 기술 결집

로봇에서도 엔비디아가 두뇌를, LG가 몸을 만드는 역할 분담이 나타난다. 내년 1분기 공개할 이족보행 휴머노이드에는 엔비디아 '아이작 그루트'와 '젯슨 토르'를 기반으로 LG전자의 엑추에이터, LG이노텍 센서, LG에너지솔루션 배터리가 결합된다. LG CNS는 로봇이 학습할 데이터를 구축하는 역할을 맡는다.

이는 로봇 시장이 커질수록 완제품뿐 아니라 엑추에이터·센서·배터리·데이터 사업이 함께 성장할 수 있는 구조다.

LG는 올해 미국 테네시 세탁기 공장에 휠 베이스 로봇 'LG 클로이드'를 투입해 먼저 검증한다. 자체 공장을 첫 고객이자 테스트베드로 활용하기 때문에 외부 고객을 확보하기 전 성능과 경제성을 확인하고 데이터를 쌓을 수 있다는 것도 장점이다. 이후 다른 제조업체로 확산되면 LG 공장 자체가 판매를 위한 레퍼런스가 된다.

◆ LG전자 전장, IVI 넘어 자율주행 컴퓨팅으로

모빌리티에서는 LG전자의 기존 전장사업 외연이 넓어진다. 엔비디아 '드라이브 하이페리온'에 LG의 차량용 인포테인먼트(IVI)와 소프트웨어를 결합해 자율주행과 차량 내 AI 서비스를 처리하는 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 개발한다.

LG전자 입장에서는 디스플레이와 IVI 중심에서 자율주행 컴퓨팅까지 공급 범위를 확대할 기회다. 기존 글로벌 완성차 고객에게 판매할 수 있는 제품과 서비스가 늘면서 고객당 수주 규모를 키울 여지도 생긴다.

이번 협력의 의미는 엔비디아의 AI 기술을 LG 제품과 사업에 단순히 가져다 쓰는 데 그치지 않는다. 지금까지 LG가 엔비디아의 플랫폼을 활용하는 'AI 기술의 수요자'에 가까웠다면, 앞으로는 이를 제조·가전·전장·데이터센터 등 LG가 강점을 가진 산업 현장에 적용해 외부 고객에게 다시 판매할 수 있는 솔루션을 만드는 공급자로 역할을 넓히겠다는 것이다. 엔비디아가 AI의 두뇌를 제공하면 LG는 냉각·배터리·센서·로봇·시스템 구축 등 실제 현장에서 작동하는 제품과 인프라를 붙여 완성된 사업 모델을 만드는 구조다.

'One LG' 전략의 성패도 여기에 달렸다. 자체 공장과 AI 팩토리에서 엔비디아 기반 기술을 검증하는 데서 끝나지 않고, 이를 글로벌 빅테크와 제조업체, 완성차 업체에 판매해야 한다. LG가 엔비디아 AI를 사용하는 기업에서 엔비디아 생태계 안에서 산업용 AI 솔루션을 공급해 돈을 버는 기업으로 올라설 수 있느냐가 다음 단계다. 계열사별 기술을 하나로 묶은 'One LG'가 실제 외부 수주로 이어질 경우 AI는 기존 사업의 보조 기술이 아니라 그룹의 새로운 성장축으로 자리 잡을 수 있다.

여의도 LG 트윈타워 [사진=LG]

mkyo@newspim.com

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美 AI 기업들, 사용료 파격 인하 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오픈AI, 앤스로픽 등 미국의 선도적 인공지능(AI) 기업들이 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 AI 모델의 추격을 저지하기 위해 잇따라 대규모 가격 인하에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간)  데이터 분석 업체 실리콘 데이터(Silicon Data)의 토큰 가격 지수를 인용해, 7월 중순 이후 미국 주요 AI 기업들이 고객에게 부과하는 모델 이용 가격이 25% 가까이 급락했다고 보도했다. 이 같은 '가격 전쟁'은 문샷, 딥시크 등 중국 AI 개발사들이 저렴하고 성능이 뛰어난 모델을 앞세워 실리콘밸리부터 유럽에 이르기까지 시장 점유율을 빠르게 확대하는 가운데 발생했다. 클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그] 최근 오픈AI는 자사 모델 중 "가장 빠르고 경제적인" 'GPT-5.6 루나(Luna)'의 이용 가격을 80% 전격 인하했다. 입력 토큰당 가격은 100만 개당 1달러에서 0.20달러로, 출력 토큰은 6달러에서 1.20달러로 크게 낮췄다. 앤스로픽 역시 최상위 모델인 '페이블(Fable) 5'의 절반 가격에 이용할 수 있는 '클로드 오퍼스(Opus) 5'를 출시했다. 입력 100만 토큰당 5달러, 출력 25달러 수준이다. 앤스로픽은 당초 오는 9월 예정됐던 '소넷 (Sonnet) 5' 모델의 가격 인상 계획도 철회했다. 미국 빅테크의 이 같은 행보는 최고 성능 중심의 독점형(proprietary) AI 경쟁에서 '가격 대 성능비' 중심의 시장 방어로 전략이 수정되고 있음을 보여준다. 특히 오픈AI와 앤스로픽이 기업 고객의 요금제를 기존 '정액제'에서 실제 컴퓨팅 자원 소비량에 따라 부과하는 '사용량 기반 요금제'로 전환하면서 기업들의 AI 비용 부담이 급증한 점이 원인이 됐다. 이에 도어대시, 에어비앤비 등 주요 기업들은 AI 지출 한도를 설정하거나, 비용 절감을 위해 오픈소스로 공개된 중국산 AI 모델을 적극 도입하기 시작했다. 중국산 오픈 모델들은 자유롭게 다운로드해 수정할 수 있어 비용 효율성이 높다. 시장에서는 조 단위 달러 가치로 기업공개(IPO)를 준비 중인 미국 AI 기업들이 천문학적인 투자 비용 대비 수익성을 증명해야 하는 상황에서, 고객 이탈을 막기 위해 수익성 악화를 감수하고 가격을 내린 것으로 보고 있다. 웹 호스팅 제공업체 호스팅어(Hostinger)의 만타스 루카우스카스 AI 기술 책임자는 "미국 AI 기업들이 최상위 프리미엄 모델의 가격은 유지한 채, 허리가 되는 중급 모델의 가격을 낮춰 시장을 방어하고 있다"며 이번 가격 변동은 미 빅테크들이 자사의 가장 선도적인 모델 가격을 지켜낼 수 있는지 시험하는 "첫 번째 진짜 시험대"라고 분석했다. wonjc6@newspim.com 2026-08-14 14:27
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靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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