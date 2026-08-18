기아, 'PBV 아이디어 공모전' 개최…PV5 활용 사업모델 발굴

AI 핵심 요약beta
- 기아가 18일부터 제5회 PBV 아이디어 공모전을 열었다.
- PV5 연계 제품·서비스를 컨버전 등 5개 부문서 모집한다.
- 우수 아이디어는 개발·실증·판매로 이어지게 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 첫 전용 목적기반모빌리티(PBV) 'PV5'를 활용한 제품과 서비스 발굴에 나선다.
기아는 18일부터 10 31일까지 '제5회 PBV 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다. 기아는 소비자의 다양한 수요를 실제 PBV 개발에 반영하기 위해 2022년부터 공모전을 진행하고 있다.
올해 공모전은 PV5와 연계 가능한 제품과 서비스 개발을 목표로 ▲컨버전 ▲용품 ▲솔루션 ▲비즈니스 ▲일반 등 5개 부문으로 진행된다.
컨버전 부문에서는 산업 현장에 맞춘 차량 구조·기능 개선과 특화 개조 방안을 모집한다. 용품 부문은 전용 액세서리와 적재·수납 모듈 등을, 솔루션 부문은 차량 인포테인먼트와 연동해 물류·교통약자·캠핑 등에 활용할 수 있는 애플리케이션을 대상으로 한다.
비즈니스 부문에서는 PV5의 공간 활용성과 운영 효율성을 활용한 새로운 사업 모델을 찾는다. 일반 부문에는 일반인과 소상공인 등 누구나 참여해 실제 생활이나 업무에서 활용할 수 있는 아이디어를 제안할 수 있다.
기아는 상품성과 사업성 등을 평가해 대상 1개팀에 1000만원을 지급하는 등 총 16개팀에 3500만원 규모의 상금을 수여한다. 우수 아이디어는 실제 제품 개발과 실증, 판매로 이어질 수 있도록 협업도 추진한다.
앞선 공모전에서 선정된 아이디어의 사업화도 진행 중이다. 기아는 PV5 WAV용 평판·접이식 전동 램프 시제품을 제작·검증했으며 친환경 종이 차량 용품 15종의 판매를 준비하고 있다. PV5 무선충전 시스템은 로보택시 서비스와 연계한 실증을 추진할 예정이다.
기아 관계자는 "우수한 기업들과 협업할 수 있는 계기를 마련해 한층 발전된 PBV 생태계를 조성하길 기대한다"며 "PV5의 다양한 컨버전 모델과 PBV 라인업을 구축해 고객의 니즈를 충족시킬 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com