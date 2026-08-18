에이스침대, 신규 TVCF '중력을 이기는 과학' 편 공개

AI 핵심 요약beta
- 에이스침대가 18일 새 TV광고 ‘중력을 이기는 과학’을 공개했다.
- 이번 편은 ‘이상한 과학의 나라 ACE’ 세 번째 에피소드다.
- 박보검과 특수효과로 숙면 후 가벼운 아침을 표현했다.
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[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 에이스침대는 올해 하반기 브랜드 캠페인 '이상한 과학의 나라 ACE'의 신규 TV광고인 '중력을 이기는 과학' 편을 공개했다고 18일 밝혔다.
이번 광고는 지난해 하반기 '론칭' 편, 올해 상반기 '시간을 거스르는 과학' 편에 이은 세 번째 에피소드로, 브랜드 고유의 독창적인 판타지 세계관을 한층 강화했다.
에이스침대는 이번 영상에서 숙면 후 몸이 가벼워지는 느낌을 '중력을 이기는 과학'이라는 판타지적 상상력으로 구현했다. 제품의 기능적 설명을 넘어 개운한 아침 경험을 직관적으로 전달해 '침대=과학'이라는 브랜드 헤리티지를 자연스럽게 각인시켰다.
영상은 배우 박보검의 손 위로 사과가 떠오르는 장면으로 시작한다. 깨어난 여성이 가벼워진 몸과 함께 방 안 사물들과 공중으로 부유하자, 박보검이 "에이스에선 중력이 다르니까요"라는 대사로 상황을 설명한다. 이어 "몸이 가벼워지는, 중력을 이기는 과학"이라는 메시지와 브랜드 슬로건을 전달하며 마무리된다.
에이스침대는 역동적인 연출을 위해 고난도 와이어 액션과 특수효과를 도입했다. 여성 모델이 와이어를 활용해 떠오르는 동작을 소화했으며, 사과·찻잔·책 등 침실 오브제와 커튼의 부풀어 오름을 특수효과로 담아 중력이 뒤바뀐 듯한 몰입감을 높였다.
세계관의 완성도를 높이는 요소도 갖췄다. 캠페인 상징인 '토끼 전령'을 재등장시켜 연속성을 살렸고, 과학 커뮤니케이터 궤도를 카메오로 배치해 재미를 더했다. 아울러 세 개의 곡선 패널이 특징인 신제품 침대 '탱고(Tango)'를 함께 배치해 레트로 클래식 무드의 감각적인 세트를 완성했다.
stpoemseok@newspim.com