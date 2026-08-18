오세훈·권영세 "용산공원 해체-아파트 공급, 군사정권도 못할 일"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 시장과 권영세 의원이 18일 용산공원 주택공급에 반대했다.
- 권 의원은 용산공원 공공택지화가 특별법 취지에 어긋난다 했다.
- 오 시장도 국민 공감대 훼손과 교통·인프라 문제를 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장과 권영세 국민의힘 서울 용산구 국회의원이 만나 정부가 추진하고 있는 용산공원 주택공급 계획에 대해 강도 높은 비판 의견을 내며 반대 의사를 밝혔다. 특히 권영세 의원은 국민적 공감대를 바탕으로 노무현 정부 시절 법으로 확정된 용산공원을 같은 민주당 정권인 이재명 정부가 뒤엎는 것은 사리에 맞지 않는다며 목소리를 높였다.
18일 서울시 등에 따르면 이날 오후 오세훈 서울시장과 권영세 국회의원은 서울시청 집무실에서 만나 정부의 용산공원 공공택지화 계획에 대해 반대하며 대안 모색에 나섰다. 이 자리에서 권영세 의원은 "무작정 용산공원을 해체해서 마구 아파트를 때려넣겠다는 생각은 과거 군사정부에서도 하지 않았을 것"이라고 강조했다.
먼저 권 의원은 서울의 센트럴파크인 용산공원에 아파트를 짓겠다는 생각부터가 잘못된 것이라며 목소리를 높였다. 그는 "미국 뉴욕의 명물 센트럴파크를 해체하고 아파트를 짓는다면 그 규모만큼의 정신병원이 필요할 것이란 이야기가 있다"며 "용산공원은 단순한 쉼터가 아니라 서울시민 전체와 국민들, 관광객들의 정신적인 쉼터도 되고 환경을 보호하는 요소인 만큼 서울시 전체의 환경과 녹지에 큰 의미를 갖는다"고 말했다.
이어 그는 "제가 기억하기에 용산공원을 보호하려는 제도는 노태우 정부에서 시작돼서 노무현 정부에서 용산공원특별법 제정으로 확정됐다"며 "그렇게 법으로까지 (용산공원 보호를)확정하게 된 이유는 이 중요한 땅을 잠깐동안의 사정에 의해 아파트를 짓는다든지 다른 용도로 바꾸는 것을 분명하게 막기 위한 것으로 사료된다"고 말했다. 특히 권 의원은 "용산공원을 해체할 것이 아니라 다른 대안을 찾아야하며 용산에서만 해도 다른 대안은 충분히 있다"고 덧붙였다.
오세훈 시장 역시 권 의원의 말에 격한 공감을 표했다. 오 시장은 "일각에서 그린벨트로 인해 서울시를 비롯한 우리나라의 녹지면적이 적지 않다고 생각할 수 있는데 기실 서울시의 1인당 도보생활권 공원면적은 5.7㎡ 정도로 런던이나 뉴욕, 파리와 같은 국제적 대도시 공원면적에 비해 약 4분의 1 내지 6분의 1에 불과한 상황"이라며 "국민소득이 늘수록 주택도 필요하지만 이런 녹지공간 공원면적이 필수적으로 확보돼야 한다"고 말했다.
이어 오 시장은 "구한말 이후 외국 군대가 주둔했던 용산공원은 우리에겐 매우 유용한 녹지공간이 될 수 있고 그렇기에 국민적 공감대가 일어나 용산공원특별법이 만들어진 것"이라며 "어떠한 경우에도 그 공간만큼은 개발사업을 하지 않게 하기 위한 특별법이 만들어졌는데 그 특별법을 개정하면서까지 아파트를 짓겠다는 건 국민 공감대를 훼손하는 정책이 될 수 있다"고 말했다.
그는 이어 "오늘 오전 국무회의 석상에서도 이 점을 분명히 밝혔다"며 "실무적으로도 용산에 공공택지 조성은 교통부하량이나 하부시설 문제와 같은 어려운 점이 한두가지가 아니며 이는 서울시와 협의가 반드시 선행돼야하는 부분"이라고 말했다.
donglee@newspim.com