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'19년 만의 최고' 美 30년물 금리 부담에 코스피 6800선 흔들

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AI 핵심 요약

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  • 미국 장기금리 급등 속 18일 코스피가 6869.83으로 마감했다
  • 코스닥은 성장주 약세에 834.20으로 3.52% 급락했다
  • 중동 불안과 채권 수급 부담이 증시 변동성을 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기금리 쇼크에 성장주 직격…코스닥 3.52% 급락
중동發 유가 불안까지, 브렌트유 90달러 돌파
9월 FOMC 인상 확률 70%에서 30%로 하락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국의 추가 기준금리 인상 가능성은 낮아졌지만 장기금리 부담에, 중동 불안과 차익실현 압력이 겹치며 18일 국내 증시의 변동성을 키웠다.

미국 30년물 국채 금리가 19년 만에 최고치인 5.31%를 기록한 가운데 코스피는 장중 7200선을 넘었다가 6800선으로 밀렸다. 코스닥은 바이오와 2차전지, 로봇 등 성장주가 동반 하락하며 3.52% 급락했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 108.11포인트(1.55%) 내린 6869.83에 거래를 마쳤다. 지수는 2%대 오른 7127.77로 출발해 오전 한때 7216.62까지 상승했지만 오전 11시께부터 오름폭을 빠르게 반납했다. 오후에는 6788.78까지 떨어졌다. 장중 고점과 저점의 차이는 427.84포인트에 달했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 108.11포인트(1.55%) 내린 6869.83에, 코스닥 지수는 30.45포인트(3.52%) 내린 834.20에 장을 마감했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 15시 30분 기준 1411.80원에 거래중이다. 2026.08.18 ryuchan0925@newspim.com

코스닥은 30.45포인트(3.52%) 하락한 834.20으로 마감했다. 상승 종목 비율은 코스피 21%대, 코스닥 20%대에 그쳤다. 코스피에서는 개인과 외국인이 각각 1조1978억원과 468억원을 순매수한 반면 기관이 1조1928억원을 순매도했다. 코스닥에서는 개인이 4543억원을 사들였고 외국인과 기관은 각각 201억원과 4164억원을 팔았다.

장 초반에는 연휴 기간 미국 반도체주 상승이 국내 증시에 반영됐다. 필라델피아반도체지수는 직전 거래일 1.64% 올랐고 마이크론은 4%대 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 장중 각각 4%대와 8%대까지 올랐다. 외국인 현물 매수가 반도체에 집중됐고 지수 상승에도 상승 종목은 257개에 머물렀다.

이번 금리 상승은 미국 연방준비제도(Fed)의 정책금리 경로만으로는 설명하기 어렵다. 삼성증권에 따르면 금리선물시장에 반영된 9월 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인상 확률은 8월 초 한때 70% 수준에서 최근 30% 수준으로 낮아졌다. 미국의 7월 소비자물가와 생산자물가가 안정된 데다 고용과 소매판매도 예상보다 약했기 때문이다.

정책금리 전망을 그대로 반영하는 미국 2년물 금리는 전일 종가 기준 4.18%로 제자리걸음했다. 반면 10년물 금리는 4.72%로 올라 4.7% 선을 다시 넘었고 30년물은 5.31%까지 상승했다. 30년물 금리는 2007년 이후 19년 만의 최고치다. 물가와 경기 지표가 Fed의 추가 긴축 가능성을 낮췄지만 장기 자금의 가격은 반대로 오른 것이다.

미 달러화. [사진=로이터 뉴스핌]

AI 투자 경쟁도 채권 공급을 늘리고 있다. 로이터에 따르면 알파벳과 아마존, 메타 등은 올해 들어 약 2200억 달러의 회사채를 발행했다. 지난해 연간 1080억 달러의 2배를 넘어선 규모다. 정부와 대형 기술기업이 동시에 자금을 조달하면서 채권 투자자가 더 높은 수익률을 요구하는 구조다. 미국 30년물 실질금리는 3% 안팎으로 18년 만의 최고 수준에 근접했다.

증권업계 관계자는 "최근 실시된 미 국채 10년·30년 국채 입찰 금리는 부진한 수요 가운데, 각각 2007년과 2001년 이후 최고 금리를 기록했다"며 "시중금리 역시 기간프리미엄과 실질금리 상승 우려 속에 4.7%를 꾸준히 상회하고 있다. 중요한 점은 기대 인플레이션 기여도는 거의 없다는 점"이라고 설명했다.

기간프리미엄은 투자자가 만기가 긴 채권을 보유하는 대가로 요구하는 추가 수익률이다. 물가가 안정되더라도 재정과 채권 수급에 대한 불안이 남아 있으면 장기금리가 쉽게 내려오기 어렵다는 의미다. 

미국이 지난 6월 이란과 체결한 휴전 합의의 연장에 선을 그으면서 브렌트유가 배럴당 90달러를 넘어서는 등 중동 불안이 겹치며 장기금리는 한 번 더 밀려 올라가는 모습이다. 이날 장중 미국 30년물 국채 금리는 장중 5.333%, 10년물은 4.748%까지 올랐다. 일본 10년물 국채 금리도 장중 2.945%로 상승해 1996년 이후 약 30년 만의 최고치를 기록했다. 일본 닛케이225지수와 대만 가권지수는 각각 2.5%, 1.2% 하락했다.

국내 채권시장에서도 장기물 중심으로 금리가 뛰었다. 국고채 2년물 금리는 5.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.680%, 3년물은 5.4bp 상승한 3.849%로, 10년물은 7.3bp 오른 4.383%를 기록했다. 장중에는 10년물이 4.425%, 30년물이 4.787%까지 상승했고 30년물은 사상 최고치를 경신했다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장. [사진=로이터 뉴스핌]

장기금리 상승은 먼 미래에 발생할 이익의 현재 가치를 낮춘다. 채권에서 얻을 수 있는 수익률이 높아지는 만큼 주식에 요구되는 수익률도 올라간다. 현재 이익보다 장래 성장 기대가 주가에 많이 반영된 코스닥 종목일수록 할인율 상승에 민감한 이유다.

실제로 이날 코스닥에서는 알테오젠이 5.10%, 에코프로와 에코프로비엠이 각각 6.94%, 6.51% 내렸다. 레인보우로보틱스도 6.19% 하락했다. 반면 이오테크닉스는 2.48%, 주성엔지니어링은 0.84% 상승했다. 미국 메모리 업황 개선 기대가 살아 있는 일부 반도체 장비주는 실적 기대가 금리 충격을 일부 상쇄했다. 금리 상승의 영향은 업종별로 엇갈렸다. 보험업은 2%대 상승했고 현대해상은 9%대 올랐다. 반면 정보기술(IT) 서비스와 증권, 기계·장비 업종은 하락했다.

증권가에서는 고금리 환경에서 기업의 규모와 재무 안정성, 이익 가시성이 종목 간 수익률을 가르는 요인이 될 것으로 보고있다. 다만 장기금리가 정점을 지났는지를 놓고는 판단이 엇갈린다. 하나증권은 재정적자와 AI 기업의 채권 발행, 전통적 채권 매수자의 이탈이 겹쳐 경기침체나 외부 충격이 없다면 장기금리가 정점을 찍었다고 보기 어렵다고 평가했다.

반면 NH투자증권은 정책당국의 금리 안정 노력과 국채 발행 부담 완화, 중동 긴장 완화 가능성을 근거로 미국 장기금리가 하향 안정될 것으로 전망했다.

dconnect@newspim.com

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美 30년물 국채금리 급등 5.31% [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 30년물 국채 금리가 17일(현지시간) 2007년 이후 최고 수준으로 올랐다. 미국의 재정 상황에 대한 우려가 인공지능(AI) 관련 기업들의 대규모 회사채 발행과 맞물리면서 국채 금리를 끌어올렸다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 2.79bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.724%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.43bp 오른 5.3103%로 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 바클레이스의 안슐 프라단 애널리스트는 월요일 보고서에서 "부진한 경제지표는 장기물 국채 금리를 낮췄어야 했다"며 "그런데도 30년물 국채는 2001년 이후 가장 높은 금리로 입찰됐고, 이후 금리는 오히려 더 상승했다"고 지적했다. 미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 그는 "악화하는 재정 전망, AI에 따른 기업들의 장기물 채권 공급 확대, 가격에 민감해진 투자자층이 그 이유를 설명하는 데 도움이 된다"고 분석했다. 이날 블룸버그통신도 'AI가 국채 금리를 밀어 올리고 있다'는 제목의 기사에서 빅테크의 AI 차입이 미국의 장기 금리를 높은 수준에 묶어두고 있다고 지적했다. 그러면서 신용도가 매우 높은 기업이 국채보다 훨씬 나은 조건을 제시하자 국채를 팔아 그 돈으로 회사채를 사는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이번 주 주요 경제지표 발표가 많지 않은 상황에서 투자자들은 중동 정세와 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에도 관심을 보였다. 이란의 한 고위 당국자는 이날 로이터에 이란이 대응 태세를 "전면 공세"로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 폭스뉴스를 통해 이란이 항복해야 한다고 압박하면서 중동의 지정학적 긴장이 지속되고 있다. 다만 시장은 장기화하는 미·이란 갈등에 점차 익숙해지는 분위기다. DRW 트레이딩의 루 브리언 시장 전략가는 "지나치게 자극적인 헤드라인에 시장이 조금 무뎌지고 있는 시점에 이른 것 같다"고 말했다. 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.9bp 상승한 4.18%를 기록했고, 2년물과 10년물 국채 금리 차이는 54.7bp로 확대됐다. ◆ 수요일 FOMC 의사록·20년물 입찰…채권시장 변동성 변수 이번 주 채권시장에서는 수요일이 주요 분기점이 될 전망으로, 연준은 이날 최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록을 공개한다. 지난달 케빈 워시 연준 의장의 첫 기자회견 이후 채권시장이 불안정한 반응을 보였던 만큼 의사록에서 향후 금리 경로에 대한 단서를 찾으려는 투자자들의 관심이 클 것으로 예상된다. DRW 트레이딩의 브리언 전략가는 "워시는 시장에서 그가 연준 내에서 자신의 독자적인 판단을 하는 인물이라기보다 트럼프 측 인사라는 생각을 완전히 없애지는 못했다"고 지적했다. 이날 뉴욕 연방준비은행이 발표한 뉴욕주 제조업 활동 지표는 4년여 만에 가장 높은 수준으로 급등해 미국 경기의 일부 회복 신호를 보여줬다. 미 재무부의 20년물 국채 입찰도 같은 날 예정돼 있어 장기물에 대한 투자자 수요를 가늠할 주요 이벤트로 꼽힌다. 한편 시장이 반영하는 중장기 인플레이션 기대는 비교적 안정적이다. 5년물 물가연동국채(TIPS) 기대인플레이션율은 2.255%, 10년물은 2.284%를 기록했다. 이는 시장이 향후 10년간 미국의 연평균 물가상승률을 약 2.3% 수준으로 예상하고 있음을 의미한다. ◆ 연준 금리 인상 기대 후퇴에 달러 약세 달러화는 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지면서 약세를 보였다. 최근 발표된 미국 경제지표가 잇따라 예상보다 부진하게 나오면서 시장의 연준 금리 인상 전망이 후퇴한 영향이다. 지난주 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 물가 압력이 다소 완화되고 있음을 시사했다. 여기에 7월 소매판매가 예상 밖으로 감소하면서 미국 경제의 성장세가 기존 전망만큼 견조하지 않을 수 있다는 우려도 커졌다. 이에 시장에서는 연준의 9월 금리 인상 가능성을 한층 낮게 반영했다. 주요 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.06% 내린 99.6을 기록했고, 유로화는 0.09% 오른 1.1579달러에 거래됐다. 유로화는 장중 1.1614달러까지 올라 6월 17일 이후 최고치를 기록했다. 시장의 시선은 향후 연준의 통화정책 신호로 향하고 있다. 특히 최근 경기·물가 지표가 잇따라 둔화하면서 연준이 당분간 금리 인상을 서두르지 않을 것이란 전망이 달러화에 추가 하방 압력을 가할 수 있다는 분석이다. 엔화는 장 초반 상승분을 반납하고 달러당 159.49엔 수준으로 0.11% 하락했다. 일본의 경제성장률이 예상보다 부진하게 나온 것도 엔화에 부담이 됐다. 앞서 일본과 미국 당국은 엔화 약세를 막기 위해 7월 말 외환시장에 개입했다. 모간스탠리의 데이비드 애덤스가 이끄는 애널리스트들은 투자자 노트에서 "시장이 일본은행의 금리 인상 사이클이 더욱 가팔라질 것으로 반영하고 있지만, 글로벌 위험선호가 강하고 미국의 최종금리 전망이 높은 수준을 유지한다면 미국의 물가 상승률이 다소 완만하게 나온 상황에서도 달러/엔 환율은 상승할 수 있다"고 분석했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-18 06:39

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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