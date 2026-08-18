위성락 "북미 대화 이어지길…'페이스 메이커'로서 외교적 노력 해나갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 위성락 실장은 18일 북미 대화 재개를 위한 외교 노력을 다하겠다고 했다.
- 그는 UFS 축소에 맞춰 훈련을 진행하고 이란 비핵화 공조도 강조했다.
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위성락 "비핵화 문제에 큰 관심 갖고 있어"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 위성락 국가안보실장은 18일 북한과 미국의 대화 재개를 위해 외교적 노력을 다할 것이라며 이를 통해 한반도 평화에 실질적 전진이 있기를 희망했다.
위 실장은 이날 오후 춘추관에서 언론과 만나 "북미 정상 간의 우호적인 관계가 의미있는 북미 대화로 이어졌으면 좋겠다"며 "그렇게 함으로써 한반도에서의 평화 안정에 실질적인 진전이 있길 바라고, 또 그를 위한 논의가 재개되길 기대한다"고 밝혔다.
위 실장은 "우리는 북미 대화에 관해 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 페이스 메이커로서의 필요한 외교적 노력을 해 나간다는 입장이다"며 "그 입장에 따라 도널드 트럼프 미국 대통령과는 정상 차원에서도 여러 계기, 특히 주요 7개국(G7), 나토 정상회의 등 계기에 장시간 협의를 가진 바 있다"고 설명했다.
◆ "UFS 축소 방향으로 가고 있다"
트럼프 대통령은 16일(현지 시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 피트 헤그세스 국방부 장관에게 한-미 연합훈련(을지 자유의 방패·UFS)을 "대폭 축소하라"는 지시를 내렸다고 밝혔다. 그러면서 김정은 북한 국무위원장과 자신의 관계를 '매우 좋은 관계'라고 강조했는데, 다음날에는 김정은 국무위원장이 자신의 대화 제안에 응답했다는 취지로 말하기도 했다.
UFS 축소 문제에 대해 위 실장은 "지금 훈련이 시작이 된 상태로, 아마 우리 군 간에 여러 가지 조율들이 있을 것"이라며 "트럼프 대통령이 미국 국방 장관한테 공개적으로 지시를 한 것이기 때문에 그런 방향으로 움직여 나갈 것이라고 생각 중"이라고 밝혔다.
위 실장은 "우리는 미국 측의 요청에 따라서 긍정적으로 대응하면서 맞춰서 훈련을 원만하게 진행할 것"이라며 "축소 방향으로 가고 있다고 생각한다"고 강조했다.
◆ 이란 비핵화 불참에 "핵 비확산에 첨예한 관심"
이날 위 실장은 트럼프 대통령이 트루스 소셜을 통해 "한국 대통령에게 이란의 비핵화 문제에 동참할 것을 요청했는데 사양하겠다고 답했다"고 밝힌 것에 대한 입장도 냈다.
위 실장은 "이란의 비핵화 문제가 소셜미디어에서 거론이 됐는데 우리는 국제적인 핵 비확산 문제에 누구보다도 그 첨예한 관심을 가지고 있다"며 "왜냐하면 북한이 핵확산금지조약(NPT)을 어기고 핵 무장을 시도했기 때문"이라고 설명했다.
위 실장은 "이같은 맥락에서 우리는 이란의 비핵화 문제에 대해서도 큰 관심을 가지고 국제사회와 함께하고 있다"며 "앞으로도 우리 정부는 이러한 입장을 견지해 가면서 미측을 비롯한 국제사회와 공조를 해 나갈 것"이라고 말했다.
pcjay@newspim.com