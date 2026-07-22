청와대 "美 호르무즈 군함 요청 없었다…실질적 기여 위해 여러 옵션 검토 중"

"호르무즈에 경제·안보 문제 크다"

"원유 의존성, 세계에서 손가락 꼽을 정도"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 22일 미국으로부터 호르무즈 해협에 대한 군함 파견을 비롯한 구체적 기여 요구가 새롭게 제기되지는 않았다고 밝혔다. 다만, 한국이 호르무즈 해협 의존도가 매우 높기 때문에 실질적 기여를 위한 적극적인 자세로 임하고 있고 여러 방안을 검토 중이라고 설명했다.

위성락 국가안보실장은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 "오래 전부터 미국에서 호르무즈 해협 통항을 위한 국제적 연대를 조직화하려는 움직임이 있었다"고 밝혔다.

이어 위 실장은 "한국에 대해 참여 요청이 있어 우리는 응해 왔다"면서도 "거기에 새로운 변화가 있던 것은 아니다. 종래와 같은 상황"이라고 강조했다. 즉, 이전의 요청 외에 새로운 요청은 따로 없었다는 설명이다.

위성락 청와대 국가안보실장 [사진=KTV]

위 실장은 "호르무즈 해협의 통항 자유 문제에 대해서는 몇몇 나라들 사이에서 연대의 움직임이 있다"며 "우선 미국이 그런 일을 제기하는 바도 있고, 또 영국과 프랑스가 유사한 제안을 한 바 있다"고 소개했다.

위 실장은 특히 "한국은 호르무즈 해협에 경제적·안보적인 이해가 크게 걸려 있다. 원유 의존성이 아주 높다. 전 세계에서 손꼽히는 정도"라며 "우리 안보나 국익 측면에서 그런 것들이 중대한 이해관계"라고 했다.

그러면서 "국제적인 이런 연대 움직임이 있을 때 이게 남의 일이 아니다"며 "그래서 우리가 언제나 동참하고, 또 실질적인 기여를 적극적으로 하겠다는 입장으로 논의에 임해 왔다"고 설명했다.

위 실장은 "미국 측으로부터 군함이라든가 어떤 것을 해달라는 요구가 구체적으로 있었던 것은 아니다"면서도 "아까 말씀드린 대로 우리는 실질적인 기여를 하겠다는 입장으로 임해 왔기 때문에 여러 선택지를 검토 중"이라고 밝혔다.

pcjay@newspim.com