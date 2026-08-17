청와대 "트럼프 SNS 주목… 한미 공조로 연합방위·대북 대화 병행"

"북미 정상 우호관계, 의미 있는 대화로 이어지길 기대"

"연합방위·훈련은 그간 긴밀히 조율"

이란 휴전·호르무즈 통항 논의엔 "군사 기여 협의 중"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 청와대는 17일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합연습의 대폭 축소를 지시했다고 밝힌 것과 관련, "북미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북미 대화로 이어짐으로써 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다"고 밝혔다.

청와대는 이날 트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) 메시지 관련 입장문에서 "정부는 트럼프 대통령의 오늘 SNS 메시지에 주목한다"며 이같이 말했다. 이어 "이를 위해 긴밀한 한미 공조 하에 '페이스 메이커'로서 필요한 외교적 노력을 경주해 나갈 것"이라고 했다.

강유정 청와대 대변인이 대통령실에서 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대는 17일 트럼프 미국 대통령의 한미 연합연습 축소 언급과 관련해 "확고한 연합방위태세 유지와 연합연습·훈련에 대해 한미 간 긴밀히 조율해 왔다"며 앞으로도 구체 사항을 공조하겠다고 밝혔다. [사진=대통령실] 2026.08.17 gomsi@newspim.com

트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS에 한미 연합훈련이 북한에 적대적 신호를 보낼 수 있고 비용도 과도하다는 취지의 글을 올리면서, 피트 헤그세스 미 국방장관에게 훈련 규모를 대폭 줄이라고 지시했다고 밝혔다. 그는 김정은 북한 국무위원장과 "매우 좋은 관계"라고도 주장했다.

청와대는 트럼프 대통령의 발언에도 한미 연합방위태세와 연합연습·훈련의 조율 체계는 유지된다는 점을 강조했다. 청와대는 "한미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해 왔다"며 "앞으로도 이와 관련한 구체 사항에 대해 공조해 나갈 것"이라고 했다.

이는 트럼프 대통령의 훈련 축소 언급을 즉각적인 UFS 변경 또는 한미 연합방위태세 약화로 단정하지 않으면서, 훈련의 세부 조정 여부는 외교·국방 당국 간 협의를 거쳐 결정한다는 뜻으로 풀이된다. 특히 청와대는 북미 대화 재개 기대를 드러내면서도 연합방위태세 유지 원칙을 함께 제시했다.

청와대는 트럼프 대통령이 한국의 이란 비핵화 노력 동참 여부를 거론한 데 대해서도 입장을 밝혔다. 청와대는 "정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔다"고 했다. 이어 "한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혔다.

이는 정부가 이란 정세와 호르무즈 해협 문제에 대한 국제 공조 필요성은 인정하면서도, 한국군의 해외 군사활동 여부와 범위는 한반도 방위 공백 가능성, 국내법상 절차, 한미 간 협의 등을 종합해 판단하겠다는 취지다.

트럼프 대통령은 이날 한국 측에 이란 관련 협력 참여를 제안했으나 거절당했다는 취지로 말했으며, 청와대는 이에 대해 '거절'이라는 표현 대신 "협의가 진행 중"이라고 설명했다.

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