권영세 "용산공원 주택공급 절대 불가...경리단·후암동 일대 대안"

AI 핵심 요약beta
- 권영세 의원이 18일 오세훈 시장 면담 뒤 용산공원 주택공급 반대했다.
- 그는 이태원·후암동 등 대안을 제시하며 백지화를 촉구했다.
- 오 시장은 녹지 훼손·교통난·토양오염을 이유로 신중론을 폈다.
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국군재정관리단·외교부 주차장·한국은행 숙소 대안 제시
권영세 "군사정부에서도 이런 생각 안해"
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 용산구를 지역구로 둔 권영세 국민의힘 의원이 정부의 용산공원 내 주택 공급에 강한 반대 입장을 보였다. 주택 공급 대안으로 이태원과 후암동 일대를 거론했다.
권 의원은 18일 오후 서울시청 본관에서 오세훈 서울시장과 면담을 가진 직후 백브리핑에서 "용산공원을 하루 아침에 헐어버리고 아파트를 때려 넣는 것보다는 쉽게 찾을 수 있는 대안을 전혀 찾아보려고 노력하지 않은데 대해 분노하며 반드시 철회돼야 한다"고 말했다.
권 의원은 용산 내 주택공급 가능한 부지로 이태원 경리단길 국군재정관리단(경리단) 부지와 엔틱가구거리 외교부 주차장, 후암동 한국은행 생활관 등을 거론했다.
그는 "경리단 부지가 만 평 이상 차지하는 국군재정관리단이 있는데 국방부랑 합치면서 청년주택 짓는다면 입지는 최고라고 생각한다"며 "녹사평역과 붙어 있고 이태원 상권과도 연결돼 있어 역세권으로 청년들도 거주하기 편하다"고 설명했다.
이어 "엔틱 가구거리에 외교부 주차장 부지가 1000평 이상 있는데 이태원역에서 5분 정도 거리에 있고, 후암동에는 한국은행 직원 숙소가 있다"며 "주민과 마찰 없이 주택을 공급할 수 있다"고 대안을 제시했다.
앞서 권 의원은 모두발언에서 "용산공원은 단순 쉼터가 아니라 서울시민과 전체 국민, 관광객들에게 정신적 쉼터되고 환경 보호해 서울시 전체에 환경과 녹지로서 큰 의미 가진다"며 "대안을 생각하지 않고 무작정 용산공원 해체해 아파트 넣겠다는 생각은 군사정부에서도 이런 생각 안한다. 백지화돼야 한다"고 비판했다.
이어 오 시장은 "국민소득 늘수록 주택도 필요하지만 녹지공간 공원면적 필수적으로 확보돼야한다"며 "국민적 공감대 이뤄지고 사회적 공론화 작업이 선행돼야 변화가 가능하다. 공론화 작업 전혀 이뤄진 적 없기에 용산구민도 서울시민도 동의하기 어렵다"고 주장했다.
용산공원에 주택을 공급할 경우 교통 부하량을 감당할 수 없을 것이라고 지적했다. 오 시장은 "옆에 용산국제업무지구도 있다. 용산 어린이정원만 활용해도 1만가구에서 2만가구가 동시에 들어가면 교통 부하량은 감당할 수 없다"며 "도로가 주차장화될 가능성이 높다"고 비판했다.
오염된 토양을 정화하는 문제도 있어 단기간에 주택 공급이 어려운 점도 짚었다. 그는 "용산공원 곳곳 토양이 오염됐다. 오염토를 정화하는 문제도 5년 이상 필요하다"며 "전체 공원 부지가 양도돼야 오염토 정화가 가능한데 아직까지 양도가 되지 않아서 이번 정부 내에 어느 위치에 아파트가 들어갈 수 있는지 가늠할 수 없다"고 전했다.
krawjp@newspim.com