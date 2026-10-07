쓰리빌리언, 창립 10주년 기념 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 쓰리빌리언이 7일 창립 10주년 캠페인을 시작했다.
- 지난 10년간 10만명 이상에게 유전진단 결과를 제공했다.
- 희귀질환 조기발견과 치료제 개발로 확장하겠다 밝혔다.
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진단·치료 사업 확대 비전 공유
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 유전진단 기업 쓰리빌리언이 창립 10주년을 맞아 지난 10년간의 성과와 향후 사업 비전을 소개하는 기념 캠페인을 진행한다.
7일 쓰리빌리언은 환자와 가족, 의료진, 연구자, 협력기관 등이 함께한 희귀질환 진단 과정을 돌아보는 '10 Years of Answers, Together' 캠페인을 시작한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 쓰리빌리언이 지난 10년간 축적한 유전진단 성과를 소개하고, 희귀질환의 조기 발견과 치료제 개발로 사업 영역을 확대하겠다는 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
2016년 설립된 쓰리빌리언은 희귀질환 환자가 정확한 진단을 받기까지 여러 의료기관을 거쳐야 하는 이른바 '진단 방랑(Diagnostic Odyssey)' 문제를 해결하기 위해 AI 기반 유전변이 해석 기술을 개발해 왔다.
회사에 따르면 설립 이후 10만 명 이상의 환자에게 유전진단 검사 결과를 제공했다. 현재 75개국 이상에서 의료진 2200명 이상이 쓰리빌리언의 검사를 이용하고 있다. 매출은 3년 연속 두 배 이상 증가했으며 지난해에는 117억원을 기록했다.
유전체 분석 과정에서 축적한 데이터도 공개했다. 쓰리빌리언이 지난 10년간 분석한 DNA는 약 3조2870억 염기쌍에 달한다. 서버에 축적된 유전체 데이터는 4200TB(테라바이트)이며, 환자에게 보고한 유전변이는 총 4만8798개로 집계됐다.
쓰리빌리언은 이 같은 성과를 창립 10주년 기념 홈페이지에서 시각화해 소개한다. 환자와 의료진, 연구자, 협력기관 및 임직원 등의 경험을 담은 콘텐츠 10편도 순차적으로 공개할 예정이다.
콘텐츠에는 창업 당시 해결하고자 했던 희귀질환 진단 문제와 기술 개발 과정, 오랜 검사 끝에 질환의 원인을 확인한 환자와 가족의 경험 등이 담긴다. 의료진과 국내외 협력기관이 진단 서비스 발전에 참여한 과정도 소개한다.
금창원 쓰리빌리언 대표는 "10만 명 이상의 환자에게 검사 결과를 전달하기까지 질환의 원인을 찾기 위해 노력한 의료진과 답을 기다려 온 환자·가족, 함께해 온 협력기관과 임직원이 있었다"며 "앞으로도 전 세계 더 많은 환자와 가족에게 답을 전하고, 진단부터 치료제 개발까지 이어지는 새로운 가능성을 만들어 희귀질환 환자의 삶을 변화시켜 나가겠다"고 말했다.
한편 쓰리빌리언은 캠페인 기간 10주년 홈페이지에서 응원 댓글을 받는다. 댓글 1개당 임직원 봉사활동 1시간을 연계하는 사회공헌 활동도 진행할 계획이다.
nylee54@newspim.com