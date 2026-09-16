쓰리빌리언, 도미니카공화국 의료기관과 신생아 유전체 검사 공급

AI 핵심 요약beta
- 쓰리빌리언이 16일 도미니카공화국 페탈플러스와 3B-NEO 계약을 맺었다.
- 3B-NEO는 생후 90일 이내 신생아 유전자를 분석하는 검사다.
- 회사는 중남미 공급망을 넓혀 현지 도입을 확대하겠다 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 유전진단 기업 쓰리빌리언이 도미니카공화국 모체태아의학 전문 의료센터 '페탈 플러스'와 신생아 유전체 선별검사 '3B-NEO' 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 중남미 의료기관과 맺은 첫 3B-NEO 공급 계약이다.
회사에 따르면 3B-NEO는 생후 90일 이내 신생아의 유전체를 분석해 희귀 유전질환 위험을 선별하는 검사다. 소아기 발병 가능성이 높고 조기 치료나 관리로 예후 개선이 가능한 질환 관련 704개 유전자를 분석한다. 페탈 플러스에 내원하는 건강한 신생아를 대상으로 검사를 제공하며, 이상 소견 발견 시 확진검사와 전문의 진료, 조기 중재로 연계된다.
도미니카공화국은 인구가 한국의 약 5분의 1 수준이지만 2024년 기준 연간 출생아 수는 약 20만 명으로, 합계출산율이 한국보다 약 3배 높다. 신생아 및 영아 사망률도 중남미·카리브 지역 평균보다 높은 수준이다.
쓰리빌리언은 이번 계약을 통해 3B-NEO의 현지 임상 활용 가능성을 확인하고 중남미 지역으로 공급 기반을 확대할 계획이다. 신생아 유전체 사업의 지역 범위를 아시아에서 중남미로 넓히고, 정부 주도 사업에서 현지 의료기관 공급으로 사업 채널을 확장했다. 중남미 10여 개국 150여 개 의료·검사기관에 구축한 희귀질환 유전진단 사업 기반을 활용해 건강한 신생아 대상 선별검사로 서비스 범위를 지속적으로 확대할 방침이다.
금창원 쓰리빌리언 대표는 "중남미 지역에서 구축해 온 희귀질환 진단 사업 기반과 유전체 분석·해석 역량을 바탕으로 3B-NEO가 현지 의료 현장에 안정적으로 도입될 수 있도록 지원하겠다"며 "현지 의료기관과의 협력을 확대해 더 많은 신생아가 희귀 유전질환 위험을 증상 발현 전에 확인하고 필요한 진단과 치료를 적기에 받을 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
한편 쓰리빌리언은 지난 6월 필리핀 인간유전학연구소의 신생아 유전체 진단 사업 수행기관으로 선정됐으며, 국내에서는 질병관리청의 전장유전체 기반 신생아 선별검사 '아기지기 프로젝트'에 유전체 분석 및 변이 해석 기관으로 참여하고 있다.
nylee54@newspim.com