넥써쓰 원체인, 엠블록컴퍼니 밸리데이터 합류

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 16일 원체인 밸리데이터에 엠블록컴퍼니가 합류했다고 밝혔다.
- 엠블록은 원체인 메인넷 2.0의 블록 생성과 거래 검증을 맡는다.
- 넥써쓰는 밸리데이터 확대를 통해 네트워크 안정성을 높인다.
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에이치랩·서틱·원스토어 이어 검증자 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 블록체인 게임 플랫폼 사업을 전개하는 넥써쓰가 원체인(ONEchain)의 밸리데이터를 확대한다.
넥써쓰는 원체인 밸리데이터에 엠블록컴퍼니가 합류했다고 16일 밝혔다.
엠블록은 매경미디어의 블록체인 전문 자회사다. 블록체인 네트워크를 운영하는 서버인 '노드'를 관리하고 디지털자산 관련 정보·콘텐츠 사업을 하고 있다. 카이아와 콘엑스(CONX), 제타체인, 인젝티브 등 여러 블록체인 네트워크에서 밸리데이터로 참여해왔다.
엠블록은 자체 노드 인프라를 운영하며 원체인 메인넷 2.0의 블록 생성과 거래 검증, 네트워크 보안·유지에 참여한다.
밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래의 유효성을 검증하고 새로운 블록 생성에 참여하는 검증자다. 여러 밸리데이터가 네트워크 운영에 참여하면 특정 주체에 대한 의존도를 낮추고 네트워크 안정성을 높일 수 있다.
원체인 메인넷 2.0 '브레이크포인트'는 일정 규모의 자산을 예치한 검증 참여자들이 블록 생성에 참여하는 지분증명권한(PoSA) 방식으로 운영된다. 참여사는 노드를 상시 운영하면서 네트워크가 정상적으로 작동하는지 확인하는 역할을 맡는다.
앞서 원체인에는 에이치랩(H Lab)과 서틱(CertiK), 원스토어(ONE Store) 등이 밸리데이터로 참여했다.
flurry327@newspim.com