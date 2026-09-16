이재용, 日 참의원 대표단과 '깜짝 회동'…AI·반도체 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재용 삼성전자 회장이 14일 일본 참의원 대표단과 오찬했다.
- AI 시대 반도체 전망과 한일 협력, 인재 육성 방안을 논의했다.
- 삼성은 일본서 APL 열고 소재·부품 협력 확대에 나섰다.
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日 첨단 패키징 거점 개소 이어 현지 반도체 협력 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 방한 중인 일본 참의원(상원) 대표단과 예정에 없던 오찬 회동을 갖고 인공지능(AI) 시대 반도체 사업 전망과 삼성전자의 미래 전략, 일본과의 협력 방안 등을 논의했다.
16일 재계에 따르면 이 회장은 지난 14일 서울 모처에서 일본 참의원 대표단과 오찬을 함께했다. 당초 삼성전자 임원들과 일본 대표단 간 오찬으로 예정됐지만 이 회장이 일정을 변경해 깜짝 참석한 것으로 전해졌다.
삼성전자에서는 이 회장과 해외 대관 업무를 총괄하는 김원경 글로벌퍼블릭어페어스(GPA)실 사장이 참석했다.
일본 측에서는 히라키 다이사쿠 공명당 참의원 국회대책위원장을 비롯해 후쿠야마 데쓰로 참의원 부의장, 가와이 다카노리 국민민주당 참의원 간사장, 우메무라 미즈호 참정당 참의원 부간사장, 미즈시마 고이치 주한일본대사 등이 자리했다.
히라키 위원장은 지난 14일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이 회장과의 회동 사실을 공개했다.
히라키 위원장은 "삼성전자 임직원과의 오찬에 당초 예정에 없었지만 이재용 회장이 깜짝 등장해 함께했다"고 밝혔다.
이어 AI 확산으로 성장하고 있는 반도체 사업의 전망과 삼성전자의 향후 전사 전략, 일본과의 협력 분야, 인재 육성·확보 방안 등에 대해 질문했으며 이 회장이 이에 답했다고 전했다.
이번 만남은 삼성전자가 일본 반도체 소재·부품·장비 기업들과 기술 협력을 확대하는 시점에 이뤄졌다는 점에서도 주목된다.
삼성전자는 지난 8일 일본 요코하마 미나토미라이에서 첨단 반도체 패키징 연구 거점인 '어드밴스드 패키지 랩(APL)' 개소식을 열었다. 일본에는 삼성전자와 협력하는 반도체 소재·부품·장비 기업들이 다수 포진해 있어 APL을 거점으로 현지 업체들과 공동 연구 등 첨단 패키징 분야의 기술 협력을 확대할 계획이다.
이 회장 역시 그동안 일본을 여러 차례 방문해 현지 주요 파트너사들과 사업 협력 방안을 논의해 온 것으로 알려졌다.
일본 참의원 대표단은 삼성전자와의 오찬 이후 서울 종로구 SK그룹 본사를 방문해 반도체 사업 전망과 AI 기술 개발 가능성 등에 대해 논의했다.
서울 여의도 한국경제인협회도 찾아 류진 한경협 회장과 만나 반도체와 AI, 에너지 등을 중심으로 한 한일 경제협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다.
mkyo@newspim.com