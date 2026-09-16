홈플러스, 추석 앞두고 3600여종 할인…삼겹살 100g 990원

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 17일부터 추석 할인행사를 시작했다
- 보먹돼 삼겹살·목심을 100g당 990원에 판다
- 한우·계란·과일 등 필수상품도 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한우 전 품목 최대 반값
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스는 오는 17일부터 추석 할인행사를 열고 마이홈플러스 멤버십 회원에게 보먹돼 삼겹살·목심을 100g당 990원에 판매한다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 지난 10일 시작한 추석 물가잡기 캠페인 '홈플 is BACK'의 두 번째 행사다. 홈플러스는 육류와 계란, 생선, 과일 등 필수상품 3600여종의 재입고를 마쳤다.
보먹돼 삼겹살·목심은 오는 17일부터 20일까지 정상가보다 50% 할인하며 온라인은 제외한다. 한우 전 품목도 최대 50% 할인한다. 한우 등심 반값 행사는 오는 17일부터 18일까지 진행하며 점포별 취급 등급과 온라인 행사 내용은 다르다.
국내산 신선특란 30구는 행사카드로 결제하면 2000원 할인한 5990원에 판매한다. 샤인머스캣 4kg과 캠벨포도 3kg은 행사카드 결제 시 각각 5000원 할인한 1만9990원에 선보인다.
두부와 장류, 유제품, 파스타 소스·면 등은 1+1 행사를 진행한다. 오는 17일부터 20일까지는 케첩·마요네즈와 피자, 핫도그·돈가스도 1+1로 판매한다. 제수용 심플러스 적·전류 10여종은 2개 이상 구매하면 10% 할인한다.
추석 선물용 한우 냉장 세트는 18만원 이상 구매하면 원하는 부위와 금액에 맞춰 점포에서 제작하며 온라인은 제외한다. 신한카드로 선물세트 전 품목을 15만원 이상 결제하면 1만원 쿠폰 할인도 제공한다. 결제 시 마이홈플러스 앱 바코드를 제시해야 한다.
마이홈플러스 앱 회원에게는 5대 행사카드로 6만원 이상 결제할 때 4000원 할인 쿠폰을 지급한다. 결제 시 앱 바코드를 제시해야 하며 행사카드는 신한·삼성·KB국민·우리·롯데카드로 체크카드도 포함한다. BC·선불·법인·기프트카드는 제외한다.
할인 혜택은 행사상품에 한해 적용된다. 점포별 취급 품목과 재고가 달라 조기 품절될 수 있으며 점포 휴무일은 행사에서 제외한다.
kji01@newspim.com