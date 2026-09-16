토스뱅크도 전입세대정보 온라인 확인…전월세대출 심사 5일→4일

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 17일부터 토스뱅크에 전입세대정보를 연계했다
- 전월세보증금대출 서류 제출 불편이 줄어들게 됐다
- 대출 심사는 기존 5일에서 4일로 단축될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서류 제출 없이 실시간 확인·대출사기 예방 강화
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인터넷전문은행에서도 전입세대정보를 온라인으로 확인할 수 있게 된다. 전월세보증금대출을 신청한 고객이 관련 서류를 직접 발급받아 제출해야 하는 불편이 줄고 대출 심사 기간도 하루 이상 단축될 전망이다.
행정안전부는 17일부터 인터넷은행 가운데 처음으로 토스뱅크에 전입세대정보를 온라인으로 연계해 제공한다고 16일 밝혔다.
이에 따라 토스뱅크 고객이 전월세보증금대출을 신청하면 은행 대출업무시스템과 행안부 주민등록정보시스템이 연계돼 대출 심사에 필요한 전입세대정보를 바로 확인할 수 있다.
전입세대확인서는 해당 건물이나 시설 소재지에 주민등록이 돼 있는 세대주와 동거인의 성명·전입일자를 확인할 수 있는 서류다. 주택담보대출이나 경매·공매 과정에서 소유자와 임차인의 권리관계를 확인하는 데 활용된다.
그동안 대출 과정에서 고객이 직접 전입세대확인서를 발급받아 금융기관에 제출해야 하는 불편이 있었다.
행안부는 이를 개선하기 위해 2024년 7월 KB국민·신한·하나·NH농협·우리은행 등 5대 시중은행과 업무협약을 체결하고 같은 해 10월부터 전입세대정보 온라인 연계를 확대해 왔다. 이번에는 모바일 이용 고객이 많은 인터넷전문은행까지 연계 대상을 넓힌 것이다.
온라인 연계가 이뤄지면 토스뱅크는 해당 건물에 누가 언제 전입했는지를 실시간으로 확인할 수 있다. 이에 따라 대출 심사 기간은 기존 약 5일에서 4일로 하루 이상 단축될 것으로 행안부는 예상했다.
은행의 심사 업무 효율성도 높아질 것으로 전망된다. 주민등록정보시스템을 통해 전입 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 부동산 관련 대출사기를 예방하는 데도 도움이 될 것으로 행안부는 기대했다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "전입세대정보 온라인 연계 서비스를 앞으로 지방은행을 포함한 제1·2금융권으로 확산해 금융기관의 안전한 대출 심사를 지원하겠다"며 "정부가 보유한 행정정보를 국민의 편의와 안전을 높이는 방향으로 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com