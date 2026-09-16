현대그린푸드, 전역 장병 취업 지원 나섰다

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드가 16일 전역 앞둔 조리병 채용설명회를 열었다.
- 약 300명 대상 설명·면접으로 100명 이상 채용할 방침이다.
- 채용자에게는 실무 교육을 제공하고 지원 프로그램도 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대그린푸드가 전역을 앞둔 육군 조리 특기병의 사회 진출을 돕기 위해 채용 지원에 나선다.
현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 육군 인사사령부와 함께 '조리 특기병 채용설명회'를 이달 16일과 17일, 다음 달 16일 등 총 3일간 진행한다고 밝혔다. 16일과 17일은 서울 강동구 현대백화점그룹 인재개발원에서, 내달 16일은 대구 '더현대 대구'에서 열린다. 전역 예정 조리 특기병 약 300명을 대상으로 사업 부문과 직무를 소개하고 채용 절차를 안내하며, 1대1 면접도 함께 진행해 100명 이상을 채용할 방침이다.
채용 이후에는 신규 채용자 대상 교육 프로그램 '그린 아카데미'를 통해 위생·안전 관리, 식재료 손질법, 메뉴 조리 실습, 비즈니스 매너 등 실무 중심 교육을 제공한다.
현대그린푸드는 2019년부터 8년째 육군 조리병 취업 지원 프로그램을 운영하며 현재까지 약 600명을 채용했고, 2023년에는 국방부로부터 '국군장병 채용 유공기업' 감사패를 받았다. 아울러 2024년부터는 직업계고 학생 대상 '채용연계형 직무교육 과정'에도 참여해 지난해 150명을 교육하고 100여 명을 채용했으며, 올해는 제과·제빵과 서비스 직무까지 범위를 넓힐 계획이다.
현대그린푸드 관계자는 "군 장병 채용은 청년들의 사회 진출을 돕는 기업의 중요한 사회적 책임"이라며 "장병들이 군에서 쌓은 경험과 적성을 살릴 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com