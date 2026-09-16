10월 채권시장 심리 보합…금리 전망 엇갈리고 환율은 개선

AI 핵심 요약beta
- 10월 채권시장 심리가 전월과 비슷한 89.7을 기록했다
- 금리 전망은 엇갈렸고 환율 전망은 109.0으로 개선됐다
- 산업생산 심리는 악화됐고 소비심리는 소폭 나아졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 10월 채권시장 심리가 전월과 비슷한 수준을 유지한 것으로 나타났다. 미국과 일본의 통화정책 결정을 앞두고 글로벌 긴축 불확실성이 커지는 가운데 국내 기준금리 인상 속도 조정 가능성 등 대내외 변수가 엇갈린 영향이다.
16일 금융투자협회가 발표한 '2026년 10월 채권시장지표'에 따르면 10월 종합 채권시장 체감지표(BMSI)는 89.7로 전월(89.5)보다 0.2포인트 상승했다.
BMSI는 채권시장 참여자들의 설문 응답을 지수화한 지표로, 100을 기준으로 이보다 높으면 채권시장 심리가 호전된 것으로, 낮으면 위축된 것으로 해석한다. 이번 조사는 지난 7일부터 10일까지 채권 보유 및 운용 관련 종사자를 대상으로 진행됐으며 51개 기관에서 100명이 응답했다.
금리 전망 BMSI는 99.0으로 전월과 같았다. 10월 금리가 상승할 것으로 본 응답자는 22%로 전월(16%)보다 6%포인트 늘었다. 금리 하락을 예상한 응답자도 21%로 전월(15%)보다 6%포인트 증가했다. 금리 보합을 예상한 응답자는 57%로 전월(69%)보다 12%포인트 줄었다.
금리 상승과 하락 전망이 동시에 늘면서 시장 참여자들의 금리 방향에 대한 의견이 엇갈리는 모습이다. 금융투자협회는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 글로벌 금리 상승 압력과 원화 강세에 따른 물가 하방 압력이 상충한 결과라고 설명했다.
물가 전망 BMSI는 100.0으로 전월(97.0)보다 3.0포인트 상승했다. 물가 상승을 예상한 응답자는 13%로 전월(9%)보다 4%포인트 증가했고, 물가 하락 전망도 13%로 전월(6%)보다 7%포인트 늘었다. 물가 보합 응답자는 74%로 전월(85%)보다 감소했다.
환율 전망은 크게 개선됐다. 10월 환율 BMSI는 109.0으로 전월(99.0)보다 10.0포인트 상승했다. 환율 상승을 예상한 응답자는 4%로 전월(14%)보다 10%포인트 감소한 반면, 환율 보합 응답자는 83%로 전월(73%)보다 10%포인트 증가했다. 환율 하락을 예상한 응답자는 13%로 전월과 같았다.
금융투자협회는 수출 호조에 따른 달러 매도 물량 확대와 원화 강세 기조 지속 등이 맞물리면서 환율 상승 전망이 줄어든 것으로 분석했다.
경기 관련 지표에서는 산업생산지수 BMSI가 75.0으로 전월(85.0)보다 10.0포인트 하락해 산업생산 관련 채권시장 심리가 악화됐다. 반면 소비자심리지수 BMSI는 97.0으로 전월(95.0)보다 2.0포인트 상승했다.
rkgml925@newspim.com