[특징주] 한중엔시에스, 美 법인에 158억 추가 투자…장중 4%대 ↑

AI 핵심 요약beta
- 한중엔시에스가 16일 미국 종속회사에 158억원을 추가 투자했다.
- HANJUNG AMERICA 지분율은 100%로 높아지게 됐다.
- 회사는 미국 현지 생산기반 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한중엔시에스가 미국 종속회사에 158억원을 추가 투자해 현지 생산기반을 확대한다는 소식에 상승세다.
16일 오후 1시 59분 기준 코스닥 시장에서 한중엔시에스는 전 거래일보다 1550원(3.70%) 오른 4만3450원에 거래되고 있다. 장중에는 4만4000원까지 오르기도 했다.
한중엔시에스는 이날 미국 종속회사 HANJUNG AMERICA 주식 1만1700주를 약 158억원에 추가 취득한다고 공시했다. 취득 예정일은 오는 21일이다. 이번 추가 취득을 마치면 한중엔시에스의 HANJUNG AMERICA 지분율은 100%가 된다.
HANJUNG AMERICA는 미국에서 ESS 부품과 전기차(EV) 부품, 칠러(CHILLER), 냉난방공조(HVAC) 관련 부품의 제조·판매 사업을 영위하는 종속회사다.
한중엔시에스는 이번 투자를 통해 미국 현지 생산기반 확보에 나선다. 회사는 주식 취득 목적에 대해 "종속회사 HANJUNG AMERICA 의 생산기반 확보를 위한 시설 및 운영자금"이라고 밝혔다.
plum@newspim.com