보령·한국오가논, 이상지질혈증 치료제 '아토젯' 공동판매

AI 핵심 요약beta
- 보령과 한국오가논이 16일 아토젯 공동영업을 시작했다.
- 양사는 최근 코프로모션 협약을 맺고 협력을 넓혔다.
- 보령은 심혈관 영업망으로 아토젯 판매를 강화한다.
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보령 만성질환 영업망 활용해 시장 공략
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령과 한국오가논이 이상지질혈증 치료제 '아토젯'(성분명 에제티미브·아토르바스타틴)의 국내 공동 영업·마케팅에 나선다.
양사는 최근 아토젯의 국내 코프로모션 협약을 체결하고 이달부터 본격적인 협력을 시작했다고 16일 밝혔다.
보령은 지난 8월 1일부터 아토젯의 국내 유통을 담당해 왔다. 이번 협약에 따라 양사의 협력 범위가 유통에서 영업·마케팅까지 확대됐다.
아토젯은 에제티미브와 아토르바스타틴을 결합한 이상지질혈증 치료제다. 총 4가지 용량으로 구성돼 있으며 에제티미브·아토르바스타틴 복합제 가운데 최대 용량인 에제티미브 10mg·아토르바스타틴 80mg 조합도 갖추고 있다.
보령은 자체 개발 고혈압 치료제 '카나브'(성분명 피마사르탄)와 카나브 패밀리를 중심으로 구축한 심혈관·대사질환 분야 영업망을 아토젯 판매에도 활용할 계획이다.
김정균 보령 대표는 "이번 코프로모션은 유통에서 영업·마케팅으로 협력의 폭을 넓혀 양사의 강점을 결합한 협력"이라며 "아토젯을 발판으로 이상지질혈증 시장에서 보령의 영향력을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
김소은 한국오가논 대표는 "양사가 보유한 전문성과 강점을 바탕으로 의료진에게 아토젯과 이상지질혈증 치료에 대한 정보를 효과적으로 제공하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com