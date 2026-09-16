한국비엔씨 '아이스트', 폴란드 뷰티 박람회서 2관왕 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국비엔씨가 16일 아이스트로 폴란드 박람회서 2관왕을 차지했다.
- 아이스트 쥬비렉스가 슬로우 에이징 수요를 반영해 주목받았다.
- 회사는 유럽 진출을 위해 등록과 유통 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오·제약 전문기업 한국비엔씨가 자사 프리미엄 더마코스메틱 브랜드 '아이스트'로 폴란드에서 열린 국제 뷰티 박람회에서 2개 부문 수상을 달성했다고 16일 밝혔다.
아이스트는 지난 4~6일 폴란드 바르샤바 프탁 엑스포에서 개최된 'Beauty Days Poland 2026' 공식 어워즈에서 'Trend Creator Award'와 'Beauty Award'를 수상했다. Beauty Days Poland는 글로벌 뷰티 브랜드와 제조사, 유통 바이어, 에스테틱 전문가 등이 참여하는 중동부 유럽 지역의 대표적인 B2B 뷰티 박람회다.
회사에 따르면 수상의 주역은 아이스트의 프리미엄 스킨케어 라인 '쥬비렉스'다. 쥬비렉스는 유럽 뷰티 시장의 주요 소비 트렌드인 '슬로우 에이징(Slow Aging)'과 고효능 더마 솔루션에 대한 수요를 반영해 개발됐다. 피부 장벽 및 탄력 케어를 고려한 포뮬레이션과 감각적인 사용감으로 현지 심사위원단과 에스테틱 전문가들의 주목을 받았다.
박람회 현장에서 아이스트 부스에는 폴란드 주요 리테일 체인과 드럭스토어 바이어, 에스테틱·살롱 유통 관계자들이 방문했다. 회사는 쥬비렉스 라인을 중심으로 수출 상담을 진행했으며, 샘플 공급과 현지 유통 가능성에 대해 협의했다.
아이스트 관계자는 "중동부 유럽 시장의 주요 거점인 폴란드에서 아이스트의 트렌드 선도력과 쥬비렉스의 제품 경쟁력을 함께 인정받았다"며 "이번 수상을 계기로 유럽 화장품 시장 진출에 필요한 등록과 현지 규격 대응을 본격화하고, 온·오프라인 유통 파트너십을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com