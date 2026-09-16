SK바이오사이언스, 소아청소년 감염병 예방 심포지엄 개최

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스가 16일 의료진 학술행사를 열었다.
- 12일부터 이틀간 RSV·수막구균·백일해 예방을 논의했다.
- 베이포투스와 멘쿼드피 활용 방안도 소개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의료진 임상 경험·진료 현장 활용 방안 논의
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 지난 12일부터 이틀간 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 의료진 대상 학술 행사인 '2026 NEW VISION 심포지엄'을 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 행사에서는 영아 호흡기세포융합바이러스(RSV)를 비롯해 수막구균과 백일해 등 주요 감염병의 최신 임상 근거와 실제 진료 경험을 공유하고 의료 현장에서 활용할 수 있는 예방 전략을 논의했다.
첫날에는 김윤경 고려대학교 안산병원 교수가 좌장을 맡아 영아 RSV 예방을 주제로 강연을 진행했다. 이현주 분당서울대학교병원 교수와 윤윤선 고려대학교 구로병원 교수는 최신 가이드라인과 임상 경험을 토대로 영아 RSV 예방과 진료 현장에서의 고려사항을 소개했다.
RSV 유행 시즌을 앞두고 항체 의약품 '베이포투스'의 실제 진료 경험과 활용 방안도 다뤘다. 베이포투스는 생후 첫 RSV 유행기에 진입하는 신생아와 영아를 대상으로 RSV로 인한 하기도 질환을 예방하는 항체 의약품이다. SK바이오사이언스는 사노피코리아와 협력해 국내 공동 판매와 유통을 담당하고 있다.
둘째 날에는 수막구균과 백일해 예방을 주제로 강연이 진행됐다. 한미선 서울특별시 보라매병원 교수와 최준식 강남세브란스병원 교수 등이 예방접종 전략과 실제 진료 현장 적용 방안을 공유했다.
올해 국내에 도입된 4가 수막구균 단백접합 백신 '멘쿼드피'도 소개됐다. 멘쿼드피는 생후 6주부터 55세까지 접종할 수 있으며 수막구균 주요 혈청형 A·C·W·Y에 의한 침습성 수막구균 질환 예방에 사용된다.
유수안 SK바이오사이언스 국내마케팅실장은 "다양한 감염병의 최신 예방 지견과 실제 진료 현장 경험을 의료진과 공유했다"며 "앞으로도 지속적인 학술 교류를 통해 과학적 근거에 기반한 정보를 제공하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com