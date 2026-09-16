HLB제넥스, 동국대와 규제과학 산학협력

AI 핵심 요약beta
- HLB제넥스가 16일 동국대와 MOU를 체결했다.
- 규제과학 기반 산학연구와 인허가 전략을 협력했다.
- 특수 효소 상용화와 글로벌 진출을 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 특수 효소 전문기업 HLB제넥스가 동국대학교 일반대학원과 규제과학 기반 산학 공동연구를 추진하기로 했다.
16일 HLB제넥스는 동국대 일반대학원과 규제과학(Regulatory Science) 기반 산학 공동연구 및 글로벌 인허가·상용화 전략 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
회사에 따르면 양 기관은 특수 효소 및 바이오 소재의 국내외 인허가 전략과 규제 대응, 글로벌 규제 동향 및 해외 인허가 사례 분석, 상용화와 해외 진출을 위한 규제 전략 수립 등에 협력할 예정이다. 동국대 일반대학원 식품·의료제품규제정책학과는 식품·의료제품 분야의 규제과학 및 규제정책에 대한 전문교육을 제공하고 있다.
HLB제넥스는 락타아제(Lactase), 카탈라아제(Catalase) 등 특수 효소 분야의 원천 기술을 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대하고 있다. 이번 협력을 통해 규제과학 전문성을 연구개발 및 사업화 과정에 접목해 고부가가치 바이오 소재의 시장 진입과 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.
이날 협약식에는 김소영 HLB제넥스 부사장, 김승용 동국대 일반대학원장, 권경희 식품·의료제품규제정책학과장 등이 참석했다.
김소영 HLB제넥스 부사장은 "식품·의료제품 규제정책 연구를 선도하는 동국대학교와 산학협력 네트워크를 구축하게 돼 뜻깊다"며 "당사가 보유한 특수 효소 및 바이오 소재 기술에 규제과학 분야의 전문성을 접목해 제품 상용화 과정의 규제 대응력을 높이고, 글로벌 시장 진출을 한층 가속화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
김승용 동국대학교 일반대학원장은 "이 협약이 산업 현장과 대학원 교육·연구를 긴밀히 연계하고, 산업 수요에 부응하는 전문인재를 양성하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
권경희 동국대학교 식품·의료제품규제정책학과장은 "글로벌 규제 조화 시대에 발맞춰 기업이 현장에서 마주하는 인허가 허들을 효과적으로 넘어설 수 있도록 학문적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"며 "HLB제넥스가 보유한 기술과 산업 현장의 경험에 규제과학 분야의 전문성을 더해 혁신적인 산학협력 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com