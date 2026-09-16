강릉고용노동지청, '유망중소기업 육성' 유관기관 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부 강릉지청이 16일 유관기관과 협약했다.
- 중소기업 인력난 해소와 유망기업 육성을 추진했다.
- 각 기관은 채용 매칭과 지원사업 연계를 협력했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 고용노동부 강릉지청은 16일 유관기관과 중소기업 인력난 해소와 유망중소기업 육성을 위한 업무협약을 체결했다.
이날 협약에는 박명순 강릉고용센터장을 비롯해 중소벤처기업부 강원영동사무소장, 중소벤처기업진흥공단 강원영동지부장, 한국산업안전보건공단 강원동부지사, 한국산업인력공단 강원동부지사 등 5개 기관장이 참여했다.
협약에 따라 각 기관은 ▲정기적인 협의체 운영으로 소통 채널 마련▲고유사업 간 상호 연계 및 추천▲중소기업 인력채용 수요 공유 및 구인·구직 매칭▲연계지원 우수사례 발굴과 확산 등에서 협력하기로 했다.
박명순 강릉고용센터장은 "이번 협약을 통해 직원 채용, 고용장려금 지원, 근무환경 개선 등 기업에 필요한 맞춤형 서비스 제공과 애로사항 해결을 위해 유관기관 간 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다. 이어 "유망한 중소기업 육성과 고용안정을 위해 최선을 다할 계획"이라고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com