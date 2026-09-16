노삼석·조현민 한진 사장, 추석 앞두고 동서울허브 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 노삼석·조현민 한진 사장이 15일 동서울 허브를 점검했다.
- 추석 특수기 작업 현황과 안전 관리 체계를 살폈다.
- 한진은 전국 터미널과 차량을 총동원할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 노삼석 한진 대표이사 사장과 조현민 사장이 추석 특수기를 앞두고 택배 현장을 찾아 운영 상황과 안전 관리 체계를 점검했다.
한진은 노 사장과 조 사장이 지난 15일 동서울 허브 터미널을 방문해 추석 특수기 작업 현황을 점검하고 현장 종사자들을 격려했다고 16일 밝혔다.
두 사장은 동서울허브 통제실에서 특수기 작업 상황에 대한 브리핑을 받은 뒤 화물 입출고 과정과 수송 동선을 살폈다. 이어 상·하차 작업장을 찾아 분류 설비의 가동 상태와 작업장 내 위험 요소를 점검했다.
현장 근무 환경과 편의시설도 둘러봤다. 노 사장과 조 사장은 현장 종사자들에게 햄버거와 음료 등 격려품을 전달하고 안전 수칙 준수와 충분한 휴식을 당부했다.
한진은 이번 추석 특수기 동안 전국 100여개 주요 터미널과 가용 수송 차량을 최대한 가동할 계획이다. 분류 작업원을 추가 투입하고 임시 차량도 배치해 물량 증가에 대응한다.
한진 관계자는 "추석 특수기 동안 화물 이동 전 과정의 안전을 확보하고 종사자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하고 있다"고 말했다.
kji01@newspim.com