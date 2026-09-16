CJ, 하반기 신입 공채...전년比 40% 이상 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ가 16일 13개 계열사 신입 공채를 시작했다.
- 채용 규모는 전년보다 40% 이상 늘어 최대다.
- 지원서는 30일 오후 5시까지 접수한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ가 제일제당, 대한통운, 올리브영, ENM 등 그룹 13개 계열사에서 9월 16일부터 2026년 하반기 신입사원 공채를 시작한다고 16일 밝혔다.
채용 규모는 전년 동기 대비 40% 이상 확대돼 최근 4개년 중 최대다. K콘텐츠를 넘어 푸드·뷰티 등 K라이프스타일 전반에 대한 글로벌 관심이 높아지는 가운데 미래 성장 인재를 선제적으로 확보하기 위한 차원이다.
지원서는 오는 30일 오후 5시까지 CJ 채용 홈페이지(recruit.cj.net)에서 접수하며, 서류·테스트·계열사 전형을 거쳐 최종 합격자는 2027년 1월 그룹 입문 교육에 참여한다.
CJ는 '인재제일' 철학 아래 70년째 공채 제도를 유지 중이며, 전체 채용 중 청년층(19~34세) 비중은 2022년부터 4년 연속 70%를 넘었다. 이번 공채에서는 인터랙티브 숏드라마(티빙), 모바일 라이브커머스 채용설명회, 유튜브 채널 '씨제이커리어스' 콘텐츠 등을 통해 구직자와의 접점을 넓힌다.
김동원 CJ HR담당은 "글로벌 K라이프스타일의 최전선에서 성장하고자 하는 청년 인재들의 적극적인 지원과 관심을 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com