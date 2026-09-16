수은, 카자흐 포르테뱅크와 7000만 달러 금융협력 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 수은은 15일 포르테뱅크와 MOU를 체결했다
- 전대금융 7000만달러 한도 설정을 추진했다
- 카자흐스탄 민간은행 협력과 EIPP도 확대했다
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푸드·재생에너지·기계 등 5개 분야 협력
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 한국수출입은행(은행장 황기연, 이하 '수은')은 카자흐스탄 포르테뱅크(ForteBank)*와 '전대금융 한도 설정 및 금융협력 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다.
전날 '제1차 한-중앙아시아 정상회의'를 계기로 황기연 은행장은 탈가트 쿠아니셰프(Talgat Kuanyshev) 포르테뱅크 은행장과 만나 업무협약서에 서명했다.
양 기관은 7000만 달러 규모의 전대금융 한도 설정을 추진했다. 협력분야는 △푸드 △미용·화장품 △전력·재생에너지 △기계·장비 △정보통신기술(ICT) 등 5개 분야이다.
이번 협약은 수은이 지난해 10년 만에 카자흐스탄 앞 전대금융을 재개한 이후 현지 민간은행과 추진하는 첫 번째 전대금융 한도 설정이라는 점에서 의미가 크다.
앞서 수은은 지난해 카자흐스탄 국영개발은행(DBK)에 1억 달러 규모의 전대한도를 승인했다. 이번 포르테뱅크와의 협업으로 민간은행까지 협력 기반을 확대해 현지 기업 금융 지원 채널을 다변화하게 됐다.
국영개발은행은 국가 전략산업, 대형 프로젝트 등이 중심 협력 분야이다. 이에 비해 상업은행인 포르테뱅크는 푸드, 미용, 기계 등 다양한 산업 분야의 현지 기업 네트워크를 갖춰 소비재 분야의 중점적인 지원이 가능할 것으로 기대된다.
황 행장은 "자원 강국 카자흐스탄과 첨단 기술·제조 기반을 갖춘 한국은 이상적 전략 파트너가 될 수 있다"면서 "전대금융으로 우리 기업의 현지 진출에 필수적인 금융 파트너 역할을 하도록 노력하겠다"고 말했다.
한편, 수은은 카자흐스탄 에너지부와 '경제혁신파트너십 프로그램(EIPP) 실행을 위한 업무협약'도 체결했다. 수은은 카자흐스탄의 친환경 에너지 전환 사업에 대한 맞춤형 정책 자문을 제공할 예정이다.
ssup825@newspim.com