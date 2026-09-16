동아제약 '템포' 탐폰 제조소, 의약외품 GMP 적합판정

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 16일 템포 탐폰 공장 GMP 적합판정을 받았다
- 태봉 평동공장은 광주식약청으로부터 탐폰 품목군 적합판정을 받았다
- 동아제약은 제조·품질관리 체계를 GMP 기준에 맞춰 정비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
템포 레귤러·슈퍼·내추럴 등 대상
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 여성위생용품 브랜드 '템포'의 탐폰을 생산하는 태봉 평동공장이 의약외품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합판정을 받았다고 16일 밝혔다.
태봉 평동공장은 최근 광주지방식품의약품안전청으로부터 탐폰 품목군에 대한 의약외품 GMP 적합판정을 받았다. 이 공장은 템포 탐폰 제품의 생산을 담당하고 있다.
의약외품 GMP는 제조시설과 위생관리, 원자재 관리, 제조·공정관리, 품질관리 등 제조 전반에서 일정한 품질을 확보하기 위한 기준이다.
태봉 평동공장은 원자재 입고부터 제조와 검사, 포장, 보관, 출하까지 전 과정에 제조·품질관리 체계를 운영하고 있다. 회사는 이번 GMP 자율도입을 계기로 기존 탐폰 제조 및 품질관리 체계를 GMP 기준에 맞춰 정비했다고 설명했다.
GMP 적합판정을 받은 품목은 템포 레귤러와 템포 슈퍼, 템포 내추럴 레귤러, 템포 내추럴 슈퍼 등이다.
동아제약 관계자는 "이번 적합판정을 통해 템포 탐폰 생산 제조소의 제조·품질관리 체계가 GMP 기준에 적합하게 운영되고 있음을 확인받았다"며 "앞으로도 품질관리 수준을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com