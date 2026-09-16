신한은행, '우리동네 슈퍼스타' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 16일 초록우산과 '우리동네 슈퍼스타'에 동참했다.
- 프로야구 선수 6명의 기록 연계 기부에 총 6000만원을 매칭했다.
- 팬 댓글 적립금도 보태 제주·경기 등 아동복지에 쓴다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 초록우산어린이재단과 함께 '우리동네 슈퍼스타' 캠페인에 동참한다고 16일 밝혔다.
우리동네 슈퍼스타는 프로야구 선수가 고향 및 연고 지역 아동을 위해 경기 기록과 연계한 기부에 참여하고 팬과 후원자가 나눔을 이어가는 사회공헌 프로그램이다. 강민호, 강승호, 나성범, 안치홍, 고영표, 고우석 등 선수 6명이 참여한다.
신한은행은 선수들의 기록으로 조성되는 후원금에 선수 1인당 최대 1000만원씩 총 6000만원을 매칭해 기부한다. 아울러 초록우산 공식 캠페인 페이지 내 팬 응원 댓글 1건당 1000원씩 적립해 최대 1000만원을 추가 후원할 예정이다.
선수별 적립 기준은 강민호·강승호·나성범·안치홍 선수가 안타 1개당 5만원, 고영표 선수가 퀄리티스타트(QS) 1경기당 30만원, 고우석 선수가 1이닝당 10만원이다. 경기 기록과 매칭 후원으로 조성된 기부금은 제주, 경기, 서울, 광주 등 각 선수 연계 지역의 아동복지사업에 쓰인다.
신한은행 관계자는 "지역 아동을 위한 선수들의 도전에 팬들의 응원이 더해지는 캠페인에 함께하게 됐다"며 "시민들이 일상에서 자연스럽게 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com