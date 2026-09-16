檢, 강선우·김경 '쪼개기 후원' 추가 기소…1억3000만 수수 의혹

AI 핵심 요약beta
- 강선우 의원과 김경 전 시의원이 16일 쪼개기 후원 혐의로 추가 기소됐다.
- 검찰은 두 사람이 정치자금법을 위반한 것으로 보고 지난 14일 불구속 기소했다.
- 김 전 시의원은 여러 명의 명의로 강 의원에게 1억3000여만원을 건넨 혐의를 받다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이른바 '1억 원 공천헌금' 의혹으로 구속 기소돼 재판을 받고 있는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 '쪼개기 후원' 의혹으로 추가 기소됐다.
16일 법조계에 따르면, 서울중앙지검 공공수사2부(김형원 부장검사)는 지난 14일 강 의원과 김 전 시의원을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
김 전 시의원은 2022년 지방선거 이후 수십 명의 명의를 이용해 여러 차례에 걸쳐 강 의원에게 총 1억3000여만 원의 후원금을 전달한 혐의를 받는다.
검찰은 강 의원이 지방선거 공천을 대가로 김 전 시의원에게서 받았다가 돌려준 1억 원을 이후 여러 사람 명의의 후원금 형태로 다시 건네받은 것으로 의심하고 있다.
강 의원과 김 전 시의원은 지난 3월 공천헌금 의혹으로 나란히 구속 기소됐으며, 이날 해당 사건의 결심 공판이 진행되고 있다.
hong90@newspim.com