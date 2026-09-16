코빗, '디지털엑스'로 서비스명 개편…브랜드 통합 완성

AI 핵심 요약beta
- 디지털엑스가 16일 서비스명을 코빗에서 바꾸고 개편했다.
- 미래에셋그룹 편입에 따른 브랜드 통합을 마쳤다.
- 기존 자산·거래는 그대로이며 피싱 주의를 당부했다.
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사칭 피싱 시도 주의 당부
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미래에셋의 디지털자산 투자 플랫폼 디지털엑스가 서비스명을 기존 '코빗'에서 '디지털엑스'로 변경하고 도메인을 포함한 서비스 전반을 개편한다고 16일 밝혔다. 지난 8월 법인명 변경에 이은 후속 조치로 미래에셋그룹 편입에 따른 브랜드 통합을 완료했다.
이번 개편에 따라 공식 도메인과 앱 아이콘, 브랜드 아이덴티티(BI) 등 이용자 접점 전반이 리뉴얼된다. 기존 고객의 보유자산과 거래 내역, 입출금 및 이용 방법에는 변동이 없으며, 앱 업데이트를 통해 전환 절차가 진행된다.
디지털엑스는 서비스명 변경에 맞춰 공식 안내를 실시하고 개편 이후에도 이용 불편을 줄이기 위해 순차적 전환을 추진한다. 아울러 서비스명과 도메인 변경을 악용한 피싱 시도가 발생할 수 있어 공식 채널 안내를 확인해 줄 것을 당부했다.
오세진 디지털엑스 대표는 "이번 개편은 미래에셋그룹과 함께 만들어갈 도약의 시작"이라며 "고객 자산 보호 원칙을 바탕으로 이용자에게 실질적 가치를 제공하는 상품과 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com