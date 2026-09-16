우리은행, 외국인 전용 '놀 월드 카드' 누적 발급 1만장 기록

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 16일 놀 월드 카드 누적 1만장을 돌파했다.
- 외국인 전용 선불카드는 입국 직후 수령해 환전·충전·결제했다.
- 우리은행은 대학 영업점 등으로 이용 대상을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 놀유니버스, 코나아이와 함께 선보인 외국인 전용 선불카드 '놀 월드 카드'가 출시 3개월 만에 누적 발급 1만 장을 돌파했다고 16일 밝혔다.
최근 방한 외국인 관광객이 늘면서 국내 비대면 결제 수단 수요도 증가하고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 상반기 방한 외국인은 1071만 명으로 전년 동기 대비 23.1% 늘었다. 다만 단기 체류 외국인은 계좌 개설이나 카드 발급 절차가 복잡해 현금 환전과 해외 카드 이용에 주로 의존해 왔다.
놀 월드 카드는 외국인 관광객의 국내 금융 접근성과 결제 편의성을 높이기 위해 출시된 선불카드다. 입국 직후 인천공항 내 우리은행 환전소에서 수령할 수 있으며, 환전부터 충전·출금·결제까지 한 장으로 이용할 수 있다. 국내 계좌나 신용·체크카드 없이 발급 가능한 점이 특징이다.
우리은행은 인천공항 환전소를 비롯해 전국 영업점과 현금자동입출금기(ATM), 무인환전기 등 보유한 금융 인프라를 기반으로 관광객이 체류 중 필요한 금융 업무를 손쉽게 처리하도록 환경을 조성했다.
출시 이후 이용 건수도 늘어나는 추세다. 놀 월드 카드 결제는 편의점과 화장품·패션 등 주요 쇼핑 업종에 집중됐다. 이용 고객은 우리은행의 환율 우대와 GS25, 올리브영, 무신사 등 제휴 브랜드 혜택도 함께 받을 수 있다.
우리은행은 이번 누적 발급 1만 장 돌파를 계기로 놀 월드 카드 이용 채널을 확대할 계획이다. 특히 대학 내 영업점 네트워크를 활용해 체류 기간이 짧아 계좌나 카드 발급에 어려움을 겪는 교환학생 등 단기 체류 외국인까지 이용 대상을 넓힐 방침이다.
우리은행 외환사업부 김고운 부부장은 "놀 월드 카드는 외국인이 한국에 머무는 동안 필요한 금융서비스를 편리하게 이용하도록 돕는 상품"이라며 "앞으로도 이용 채널과 혜택을 지속 확대해 외국인 고객의 금융 편의를 높여 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com