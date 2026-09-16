무보, 카자흐스탄에 750억 금융지원…진출기업 사업자금 '지원사격'

AI 핵심 요약beta
- 무보가 16일 카자흐스탄개발은행에 4800만유로를 지원했다.
- 국내 중소기업의 중앙아시아 진출을 돕는 온렌딩 첫 사례다.
- 무보는 카자흐스탄과 2억유로 규모 금융 협력도 맺었다.
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'온렌딩' 금융 첫 도입…신흥시장 개척↑
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국무역보험공사가 우리기업의 현지 사업자금 대출을 지원한다. 신흥시장 개척에 디딤돌 역할을 할 것으로 기대된다.
한국무역보험공사(무보)는 국내 중소기업의 중앙아시아 시장 진출 물꼬를 트기 위해 카자흐스탄개발은행(DBK)에 4800만유로(약 750억원)를 지원했다고 16일 밝혔다.
이번 지원은 무보가 해외 금융기관을 매개로 우리 기업의 현지 사업 자금 대출을 지원하는 '온렌딩(On-lending)' 방식을 도입한 첫 번째 사례다.
무보의 보증을 통해 글로벌 시장에서 저금리로 자금을 조달한 DBK가 이를 우리 기업의 현지 프로젝트에 재대출하는 구조로, DBK는 자금 조달 비용을 절감하고 우리 기업은 현지에서 필요한 자금을 한결 수월하게 확보할 수 있게 된다.
한편, 무보는 15일 카자흐스탄 대통령 방한을 계기로 개최된 '한-카자흐 비즈니스 라운드 테이블'에서 우리 기업의 현지 진출 확대를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.
양 기관은 최대 2억 유로 규모의 금융 협력 틀을 바탕으로 카자흐스탄 내 한국 기업 참여 프로젝트를 공동 발굴하고, 향후 필요한 금융 지원이 신속히 이뤄지도록 공조 체계를 한층 강화할 방침이다.
장영진 무보 사장은 "이번 지원은 온렌딩 방식을 처음으로 도입해 우리 기업의 중앙아시아 시장 진출 기반을 마련했다는 점에 큰 의미가 있다"고 강조했다.
그는 이어 "앞으로도 해외 현지 금융기관과의 협력을 지속 확대해 우리 기업이 신흥시장에서 새로운 수주 기회를 확보할 수 있도록 금융지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com