우리금융 디노랩, '올해의 브랜드 대상' 스타트업 육성 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 16일 디노랩이 대상 수상했다.
- 디노랩은 스타트업 지원 성과를 인정받았다.
- 누적 235개사 발굴, 5080억원 투자 연계했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹은 스타트업 육성 프로그램 '디노랩'이 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 스타트업 육성 부문 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.
한국소비자포럼이 주관하는 올해의 브랜드 대상은 소비자 투표를 통해 한 해를 빛낸 브랜드를 선정하는 행사다. 디노랩은 올해 신설된 스타트업 육성 부문의 첫 수상 브랜드로 선정되며 스타트업 지원 성과를 인정받았다.
우리금융 디노랩은 2016년 출범 이후 스타트업을 은행, 카드, 캐피탈 등 그룹사와 연결해 협업 기회를 제공하고 투자를 연계하며 성장을 지원해 왔다. 현재까지 발굴한 유망 기업은 235개사, 누적 투자 연계 금액은 5080억원이다.
이달 3일에는 기술검증 전용 공간인 '테크센터'를 개소했다. 스타트업이 보유한 기술을 금융 현장에 적용 및 고도화할 수 있도록 지원해 사업화 가능성을 높이고 그룹사와의 협업으로 이어지도록 유도한다.
서울 강남과 경남, 충북, 부산, 전북 등 전국 6개 거점을 운영하며 지역 스타트업을 발굴한 결과, 올해 신규 선발 기업 중 비수도권 비중이 78%를 넘어섰다. 일례로 디노랩 부산센터 출신 부동산 세금 솔루션 기업 '뉴아이'는 우리은행 WON뱅킹에 서비스를 탑재해 매출이 전년 대비 1300% 증가했다.
우리금융그룹 관계자는 "이번 수상은 디노랩이 스타트업과 만들어온 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 그룹 네트워크와 역량을 활용해 유망 스타트업의 성장을 돕고 지역 창업 생태계 활성화를 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com