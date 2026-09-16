빙그레, '사업주 직업능력개발훈련 경진대회'서 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 빙그레가 16일 AI 교육 성과로 대상을 받았다
- 임직원 대상 사내 AI 교육으로 업무 변화를 이끌었다
- 실무 적용 중심 훈련으로 인재육성 성과를 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 빙그레가 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 실제 업무방식의 변화를 이끌어낸 인재육성 성과를 인정받아 '2026년 사업주 직업능력개발훈련 우수사례 경진대회'에서 대상을 수상했다고 16일 밝혔다.
고용노동부와 한국산업인력공단이 주최하는 이번 경진대회는 기업·기관의 우수 교육·훈련 사례를 발굴해 공유·확산하기 위한 자리로, 올해는 훈련 유형 중심 평가에서 벗어나 교육·훈련이 현장에서 실제로 이끌어낸 성과와 변화를 중심으로 평가했다.
빙그레가 선보인 핵심 사례는 임직원 대상 사내 AI 교육 프로그램이다. AI를 새로운 업무 역량으로 규정하고 임직원이 실제 업무에 AI를 적용해 업무 방식을 개선하도록 실무 중심 교육을 진행, AI 교육이 실제 업무 현장의 변화로 이어지는 데 중점을 뒀다. 빠르게 변화하는 경영환경 속에서 임직원 역량이 기업 경쟁력으로 직결된다는 판단 아래 AI 교육을 단순 복지가 아닌 조직 변화를 이끄는 수단으로 삼아 역량 강화와 현장 적용 기반 마련에 힘썼다.
빙그레 관계자는 "AI를 활용해 실제 일하는 방식을 변화시키려는 회사의 노력과 임직원의 적극적인 참여가 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 인재육성과 조직의 변화에 지속적으로 투자하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com