엔씨 'TL', 180m 초거대 보스 '베가몬트' 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 16일 TL에 초거대 보스 베가몬트를 22일 선보인다고 밝혔다.
- 베가몬트는 180m 크기 몬스터로 20분간 단계별 전투를 치른다.
- 엔씨는 17일부터 추석 이벤트를 열고 송편 보상도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
추석 맞이 송편 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '쓰론 앤 리버티(TL)'가 약 180m 크기의 초거대 테라 보스 '베가몬트'를 선보인다.
엔씨는 오는 22일부터 신규 영지 '닉스'에서 신규 테라 보스 '베가몬트'에 도전할 수 있다고 16일 밝혔다.
베가몬트는 TL에서 처음 선보이는 초거대 몬스터다. 기존 대형 몬스터가 약 10m를 넘지 않는 것과 달리 베가몬트는 약 180m 크기로 구현됐다.
전투는 약 20분 동안 단계별로 진행된다. 이용자는 베가몬트의 발끝에서 머리까지 차례로 이동하며 신체 곳곳에 있는 핵 '베가루스'와 '베가리온'을 파괴해야 한다.
전투 과정에서는 슬라임 형태 몬스터 '미프트'를 처치하거나 구속용 발리스타를 활용해 베가몬트의 움직임을 제한할 수 있다.
베가몬트를 처치하면 '이계의 심안'을 획득할 수 있다. 이용자는 이를 활용해 '혼돈의 심안' 무기를 제작할 수 있다.
엔씨는 추석을 맞아 오는 17일부터 다음 달 8일까지 '신나는 한가위, 즐거운 떡 사냥!' 이벤트도 진행한다.
이벤트 기간 필드에 등장하는 '미스틱 글로브'와 '미스틱 포탈'은 복주머니 형태로 변경된다. 복주머니와 상호작용하면 '취향존중 민트초코 송편', '근본고소 콩 송편' 등이 담긴 '장인의 송편 상자'를 받을 수 있다.
flurry327@newspim.com