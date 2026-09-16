넷마블 '나 혼자만 레벨업:어라이즈', 신규 SSR 헌터 '디아나 로페즈' 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 17일 나 혼자만 레벨업:어라이즈에 디아나 로페즈를 추가했다.
- 신규 던전과 성장·전투 콘텐츠도 함께 확대했다.
- 10월 2.5주년엔 4인 헌터 모드와 무한 보스 던전을 예고했다.
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신규 던전·성장 콘텐츠 확장
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 액션 게임 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'에 신규 SSR 헌터 '디아나 로페즈'를 추가한다.
넷마블은 오는 17일 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'에 신규 헌터와 던전, 성장 콘텐츠 등을 업데이트한다고 16일 밝혔다.
신규 헌터 '디아나 로페즈'는 중화기를 활용하는 풍속성 버스터다. 전방으로 레이저를 발사하는 '옵틱 피어서', 위치를 이동한 뒤 정밀 사격을 가하는 '키네틱 임팩터', 화력을 집중해 폭격하는 '라그나 사일' 등의 스킬을 사용한다.
신규 던전 '광휘의 공방-야수의 사냥터'도 추가된다. 이용자는 송곳니 군주 '아단'을 상대로 전투를 펼칠 수 있다.
성장 및 전투 콘텐츠도 확대한다. 스토리 익스퍼트 난이도 26~29챕터를 추가하고 배틀 클래스 최대 레벨과 무기고 페이지, 코어 레벨을 확장한다.
폐쇄던전과 사념의 틈새 층수, 혼돈의 전장 단계도 늘어난다. 시련의 전장은 최대 100층까지 확장된다.
넷마블은 오는 10월 예정된 2.5주년 업데이트 계획도 개발자노트를 통해 공개했다.
2.5주년 업데이트에서는 신규 4인 헌터 모드와 무한 보스 던전 콘텐츠를 선보일 예정이다. 길드 시스템도 개편해 이용자 간 협력 콘텐츠를 강화한다는 계획이다.
'나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회수 143억회를 기록한 웹툰 '나 혼자만 레벨업' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 게임이다. 출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 이용자 6000만명을 기록했으며 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 수상했다.
flurry327@newspim.com