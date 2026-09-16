위메이드플레이 '애니팡3', 출시 10주년 맞아 이벤트 5종 진행

AI 핵심 요약beta
- 위메이드플레이는 16일 애니팡3 출시 10주년 이벤트를 시작했다.
- 10주년 응모 등 5종 행사로 경품과 게임 재화를 제공했다.
- 행사는 다음 달 6일까지 진행되고 신규 업데이트도 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 6일까지 누구나 참여 가능
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드플레이가 모바일 퍼즐 게임 '애니팡3' 출시 10주년을 맞아 이용자 대상 이벤트를 진행한다.
위메이드플레이는 '애니팡3' 출시 10주년을 기념해 '10주년 응모', '당신의 버튼', '해피 케이크', '빙글뱅글 돌림판', '캐릭터 컬렉션' 등 5종의 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.
'10주년 응모'는 퍼즐 플레이를 통해 얻은 응모권으로 경품에 응모하는 이벤트다. 루이비통 가방과 반클리프 아펠 펜던트를 각각 1명에게 제공하며 커피 기프티콘 210개도 경품으로 마련했다.
100회 이상 응모한 이용자에게는 10주년 기념 한정판 캐릭터를 지급한다.
'당신의 버튼'에서는 양자택일 방식의 퀴즈를 제공하고, '해피 케이크'에서는 퍼즐 플레이를 통해 10주년 축하 케이크를 완성할 수 있다. 두 이벤트에서는 유료 아이템을 보상으로 제공한다.
'빙글뱅글 돌림판'과 믹키·핑키 등 10주년 기념 캐릭터를 수집하는 '캐릭터 컬렉션' 이벤트에서는 게임 재화를 받을 수 있다.
이중현 '애니팡3' PD는 "10주년을 기념해 다양한 혜택과 콘텐츠를 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 준비했다"며 "행사 기간 신규 에피소드와 특수 블록 등 정규 업데이트도 선보일 예정"이라고 말했다.
'애니팡3'는 애니팡 시리즈의 세 번째 작품으로 퍼즐판의 캐릭터를 조작해 회전팡과 직선팡 등 특수 블록을 만드는 모바일 퍼즐 게임이다.
이번 10주년 이벤트는 다음 달 6일까지 진행된다.
flurry327@newspim.com