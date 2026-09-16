KB증권, PRIME CLUB 투자 콘서트 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 12일 이화여대서 투자 콘서트를 열었다.
- 행사에는 6176명 신청하며 높은 관심을 받았다.
- 증시 전망·연금전략 강연과 공연도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 지난 12일 서울 이화여자대학교 대강당에서 '2026 KB증권 PRIME CLUB 투자 콘서트'를 개최했다고 16일 밝혔다.
올해로 5년째 열린 이번 행사에는 모집 인원 2700명에 6176명이 신청했다. 제주도를 비롯한 전국 각지 고객과 글로벌 기관투자자도 참석했다.
행사는 'My Way'를 주제로 투자 강연과 문화 공연 등으로 구성됐다.
투자 강연에서는 국내외 증시 전망과 섹터별 투자전략, 투자 심리, 연금자산 관리 등을 다뤘다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 '2026 하반기 국내주식 투자전략'을 발표했고, 이형수 HSL파트너스 대표는 기술(Tech) 섹터 투자전략을 소개했다.
김경일 아주대학교 교수는 투자 심리학, 육동휘 KB자산운용 본부장은 노후를 위한 연금 투자전략을 주제로 강연했다. 김병건 바바리안리서치 팀장은 해외주식 투자전략, 노현복 더블유자산운용 부대표는 국내 증시 전망과 투자전략을 다뤘다. PRIME CLUB 콘텐츠 제공자(CP)들도 국내외 주식 종목 관련 투자 콘텐츠를 제공했다.
행사장에서는 현대차그룹의 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)' 시연도 진행됐다. 2부에서는 가수 변진섭이 공연했다.
야외 행사장에는 KB자산운용 연금 상담 부스를 비롯해 고객 참여형 게임과 경품 행사, PRIME CLUB CP와의 기념 촬영 공간 등이 마련됐다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "PRIME CLUB 투자 콘서트는 고객과 직접 소통하며 투자정보와 다양한 경험을 함께 제공하는 행사"라며 "앞으로도 투자 콘텐츠와 온·오프라인 고객 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.
'PRIME CLUB'은 KB증권이 투자정보를 구독형으로 제공하는 회원제 서비스다. 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'과 KB증권 홈페이지에서 가입할 수 있으며 미국시장 모닝 전략과 국내외 주식 투자전략 등의 콘텐츠를 제공한다.
dconnect@newspim.com