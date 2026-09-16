마아11구역, 26층-656가구 재개발…삼양로 인접부지에 소공원 조성

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일 미아11구역 재개발안을 조건부 의결했다
- 미아11구역은 최고 26층, 656가구 단지로 재개발된다
- 공원·보행로·체육시설을 넣어 지역환경을 개선한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 우이신설 경전철 삼양역 인근 미아11구역이 정비사업 추진 15년 만에 최고 26층, 656가구의 신축 단지로 재개발된다.
16일 서울시에 따르면 지난 15일 개최된 제19차 정비사업 통합심의위원회에서는 이같은 내용의 강북구 미아동 791-108번지 일대 미아 제11 주택정비형 재개발정비사업에 대한 건축·경관·교통·재해·교육·공원·환경 7개 분야 통합심의안이 조건부 의결됐다.
미아11구역은 2010년 구역 지정 이후, 조합설립추진위원회 승인 단계에서 정체되고, 정비구역이 취소되는 일몰기한까지 겹쳐 좌초 위기에 놓였다. 하지만 지난해 사업성을 크게 높이는 정비계획 변경에 따라 50여 가구를 추가 확보했다. 이번 통합심의 한번에 통과로 재개발 사업이 본격 추진된다.
통합심의에 따라 미아11구역은 지하 3층~지상 26층(높이 74m), 용적률 242.5%를 적용받아 공동주택 10개동, 총 656가구(공공주택 108가구)로 조성된다.
이번 재개발 정비사업은 주택 공급을 넘어 단지 안팎 녹지와 보행로를 연결하는 '그늘보행권'을 조성해 폭염에 대응하는 열린 단지로 계획된다. 입주민뿐만 아니라 지역 주민 전체가 누릴 수 있는 쾌적한 쉼터와 공공 인프라가 함께 들어선다. 삼양로와 맞닿은 부지에는 1200㎡ 규모의 소공원이 들어서며 단지 남북을 잇는 폭 4m의 공공보행통로가 조성된다.
소공원과 공공보행통로는 주변 보행로와 연계돼 '왕벚나무길'로 이어지며 누구나 이용할 수 있는 공공 그늘축을 형성해 지역 주민에게 상시 '그늘보행권'을 제공한다. 이와 함께 주민의 건강 증진과 문화 활동을 위한 공공 체육시설이 신설돼 미아동 일대 주민 생활 환경을 크게 향상시킬 전망이다. 이번 심의 통과로 미아11구역은 사업시행계획인가와 관리처분계획인가 절차를 거쳐 착공까지 사업 속도를 높일 계획이다. 심의위는 인근 초등학교의 면밀한 통학안전대책을 주문했다.
명노준 서울시 주택실장은 "미아제11 주택정비형 재개발정비사업이 신축 공동주택 공급과 함께 공원과 녹지, 체육시설이 확충돼 지역 주민의 생활환경까지 개선되도록 사업 추진을 적극 지원하겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com