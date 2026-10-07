BC카드, 카드사 최초 챗GPT 연계 쇼핑적립 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 7일 ChatGPT서 퍼스널 쇼퍼를 출시했다.
- 상품 검색과 페이북 쇼핑적립 혜택 확인을 연계했다.
- 10월 한달간 500명에 페이북머니 3000원을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
쇼핑몰 선택하면 페이북 연결, 검색부터 구매까지 한 번에
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 카드사 최초로 ChatGPT에서 상품을 검색하면서 페이북 쇼핑적립 혜택까지 확인할 수 있는 서비스를 선보였다.
BC카드는 ChatGPT에서 상품 검색부터 쇼핑적립 혜택 확인, 구매까지 연결하는 '퍼스널 쇼퍼' 서비스를 출시했다고 7일 밝혔다.
고객이 ChatGPT에서 상품을 검색하거나 구매를 고민하는 과정에서 할인·적립 혜택에 관심을 보이면 페이북 쇼핑적립 정보를 함께 확인할 수 있다. 기존처럼 별도로 페이북에 접속해 혜택을 찾아볼 필요가 없다는 설명이다.
예를 들어 ChatGPT에서 스마트폰을 저렴하게 구매하는 방법을 검색하면 적립 대상 상품에 한해 최대 3개 제휴 쇼핑몰과 각 쇼핑몰의 적립률을 비교할 수 있다. 상품권이나 기프티콘 등 쇼핑적립 제외 상품에는 해당 서비스가 제공되지 않는다.
고객이 원하는 쇼핑몰을 선택하면 페이북 쇼핑적립 화면으로 연결되고, 실제 상품 구매 시 기존 페이북 쇼핑적립 서비스와 동일한 리워드를 받을 수 있다. 최초 이용 때 ChatGPT와 페이북을 한 차례 연결하면 이후에는 별도 연결 절차 없이 이용할 수 있다.
BC카드는 이를 통해 고객의 상품 탐색 단계부터 결제 직전까지 AI를 새로운 접점으로 활용한다는 구상이다. 앞으로 쇼핑적립뿐 아니라 쿠폰과 카드 할인, 각종 프로모션 등 페이북의 다양한 혜택도 AI 대화 과정에서 확인할 수 있도록 서비스 범위를 넓힐 계획이다.
출시를 기념해 10월 한 달 동안 이벤트도 진행한다. ChatGPT를 통해 페이북 쇼핑적립 페이지에 접속한 고객 가운데 500명을 추첨해 페이북머니 3000원을 지급한다. 페이지 진입 때마다 응모권 1회가 자동 지급되며 하루 최대 2회까지 받을 수 있다.
하현남 BC카드 상무는 "고객이 상품 구매를 고민하는 순간부터 다양한 혜택까지 편리하게 확인할 수 있도록 이번 서비스를 마련했다"며 "AI를 새로운 고객 접점으로 활용해 실질적인 혜택과 편리한 경험을 지속 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com