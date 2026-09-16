BC카드, 자체 AI 교육 매월 정례화…전사 실무 활용 확대

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 16일 임직원 AI 교육을 정례화했다
- 연말까지 매월 BC.AI 기반 실무 교육을 운영한다
- 반복 업무 실습으로 생산성 높이고 확대 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 임직원의 인공지능(AI) 실무 활용 역량을 높이기 위해 자체 AI 교육을 정례화한다.
BC카드는 연말까지 매월 자체 AI 교육을 운영한다고 16일 밝혔다. 사내 AI 플랫폼인 'BC.AI'를 기반으로 실제 업무에 AI를 적용하는 역량을 높이고, 안전하고 책임 있는 AI 활용 체계를 확산하는 데 초점을 맞췄다.
교육은 외부 전문기관에 맡기지 않고 사내 AI 환경과 업무 특성을 이해하는 내부 조직이 직접 기획·운영한다.
교육 과정은 ▲BC.AI 활용법 ▲AI 거버넌스 및 활용 원칙 ▲주요 생성형 AI 특장점 비교와 사용 기준 ▲부서별 반복 업무 발굴 및 AI 전환 등으로 구성됐다.
특히 단순한 AI 기능 교육을 넘어 임직원이 반복 업무 가운데 AI로 효율화할 수 있는 영역을 직접 발굴하고 적용하는 실습을 진행한다. 이를 통해 AI 활용을 실제 업무 생산성 향상으로 연결한다는 계획이다.
BC카드는 교육 과정에서 축적한 운영 경험과 임직원 활용 사례를 토대로 사내 AI 교육 체계를 고도화할 예정이다. 향후 신입사원을 포함한 전사 임직원으로 교육 대상을 단계적으로 확대하고, 자체 교육 노하우를 활용한 외부 기관 대상 AI 교육 사업도 검토한다.
오성수 BC카드 상무는 "AI 활용이 빠르게 확산되는 만큼 무엇을 할 수 있는지뿐만 아니라 어떻게 안전하게 활용해야 하는지도 중요하다"며 "실제 활용 사례를 축적해 교육 체계를 지속 고도화하고 외부 교육 사업으로의 확장 가능성도 검토하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com