한화운용, 사내 AI 해커톤 경진대회 '2026 AI플러스톤' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 7일 사내 AI 해커톤 AI플러스톤을 개최했다
- 26개팀 58명이 참가했고 신입사원팀 힌츠메이트가 대상을 받았다
- 회사는 AI 과제를 실무에 연계해 AI Native 운용사로 전환하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 7일 사내 인공지능(AI) 해커톤 경진대회 '2026 AI PLUSthon(이하 AI플러스톤)'을 개최했다고 밝혔다.
한화자산운용에 따르면 이번 대회는 지난 9월 한 달간 참가자 대상 AI 교육과 1:1 멘토링, 본선 경연과 발표, 최종 시상으로 진행됐다.
사내 프로그램으로 진행된 AI플러스톤은 전체 임직원의 약 15%에 달하는 26개팀 58명이 참가했다. 이 중 서류심사를 통과한 11개 팀 28명이 본선 무대에 올라 경쟁을 펼쳤다.
내외부 전문가로 구성된 심사위원단의 심사 결과, 대상은 신입사원 3명으로 구성된 '힌츠메이트(Hints Mate)'가 차지했다. 힌츠메이트는 여러 곳에 흩어져 있는 펀드 정보를 하나로 통합해 사용자 맞춤형 대시보드를 만들어주는 AI 데이터 빌드업(Data Buildup) 툴이다.
2026 AI플러스톤은 전사 AX(AI Transformation) 역량 강화, 현업 적용 가능한 AI 과제 발굴, AI 핵심 인재 육성을 목표로 기획됐다. 도메인 지식과 기술 구현 역량을 결합한 실질적 솔루션을 확보하기 위해 팀 단위로 진행했으며, 대회 이후에도 팀 간 협업 관계가 이어질 수 있도록 지원하고 있다고 한화자산운용 측은 밝혔다.
특히 AI에 대한 사전 지식이 없어도 아이디어와 기획력을 갖춘 비개발 직군 임직원도 참여할 수 있도록 사전 교육과 1:1 멘토링을 병행해, 대회 참여 자체가 실무형 AI 교육과정이 되도록 설계했다.
한화자산운용은 이번 대회를 통해 확보한 AI 활용 우수 과제를 실제 업무 과제(PoC)로 연계하고, 참가자 대상 사후 육성 프로그램을 운영해 인재 파이프라인 투자로 이어갈 계획이다.
아울러 이번 AI플러스톤을 시작으로 본사 오퍼레이션, 딜 소싱, 상품 전략 수립 및 개발, 펀드 관리 등 운용업 전반에 AI를 내재화한 'AI Native 운용사'로의 전환을 전사적으로 추진한다. 이를 통해 업무 생산성 향상과 의사결정 역량을 한 단계 끌어올려 자산운용업계의 AI 전환을 주도하는 것이 목표다.
한화자산운용은 미국 실리콘밸리 현지에서 OpenAI, xAI, Mistral AI 등 글로벌 AI 기업에 직접 투자하고 이들의 기술을 실제 업무에 활용해 온 경험을 보유하고 있다. 이러한 글로벌 AI 생태계에 대한 이해와 실전 경험을 바탕으로, 국내 금융업계 내 AI 선도기업으로 도약하기 위한 전사적 노력을 이어갈 계획이다.
임동준 한화자산운용 대표이사는 "한화자산운용은 국내 자산운용사 가운데 가장 선도적으로 글로벌 AI 생태계에 참여하며, AI 혁신을 운용업계 전반으로 확산하는 데 기여할 것"이라고 말했다.
이어 "다양한 사내외 프로그램을 통해 임직원의 AI 역량을 지속적으로 강화하고, 업계 최고 수준의 AI Native 자산운용사로 도약해 고객에게 차별화된 투자 가치를 제공하겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com