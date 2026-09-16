한화자산운용, 국가공헌대상 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 15일 2026 국가공헌대상 보건복지부 장관상을 받았다.
- 임직원 기금으로 아동·청년에 금융교육과 자립 지원을 해왔다.
- 책임투자 보고서 발간과 주주활동으로 ESG 경영을 이어갔다.
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책임투자·청년 고용 등 지속가능경영 인정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용이 지속가능경영 실천과 사회적 가치 창출에 기여한 공로로 '2026 국가공헌대상'에서 보건복지부 장관상을 받았다.
한화자산운용은 지난 15일 서울가든호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 국가공헌대상' 시상식에서 보건복지부 장관상을 수상했다고 16일 밝혔다.
국가공헌대상은 경영 혁신과 사회공헌 활동, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 등을 통해 국가의 지속가능 역량 강화에 기여한 기업과 기관을 선정해 수여한다.
한화자산운용은 임직원이 자발적으로 참여하는 '밝은세상기금'을 운영하고 보호시설 아동과 자립준비 청년을 대상으로 금융교육과 자립 지원금을 제공해 왔다. 안전·보건·인권 등 사회(S) 요소를 반영한 자체 ESG 평가모형을 구축하고 이를 주주활동에도 활용하고 있다.
책임투자 활동을 공개하기 위해 스튜어드십 코드에 따라 2021년부터 매년 책임투자 보고서를 발간하고 있다. 2025년부터는 영문 책임투자 보고서도 내고 있다.
2020년부터 주요 투자기업을 대상으로 주주활동을 진행해 왔으며 지난해 하반기에는 ▲산업안전 ▲중대재해 ▲정보보안 ▲기후변화 ▲자연자본 ▲순환경제 ▲인공지능(AI) 윤리 ▲기업윤리 ▲기업가치 제고 공시 ▲기업지배구조 등을 주제로 주주서한을 발송했다.
고용 분야에서는 신규 채용과 청년 인재 육성, 전문인력 채용을 추진하고 있다. 채용연계형 인턴십을 운영하고 ESG·신성장 사업 분야의 인력도 확충했다. 사내에는 AI 기반 업무 환경과 데이터 인프라를 구축했다.
이진환 한화자산운용 기획관리실장은 "자산운용업 본연의 역할과 결합된 사회공헌 및 복지 지원 프로그램을 통해 다양한 활동을 실천해 왔다"며 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 높이는 동시에 지속가능한 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com